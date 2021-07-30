В Италии пьяная 31-летняя украинка в баре избила полицейских, которые приехали ее задерживать

Женщину задержали и отвезли в тюрьму "Банкали", что в городе Сассари.
В итальянском городе Ольбия, что на Сардинии, 31-летняя украинка устроила дебош в местном баре. Когда же вызвали полицию, она набросилась и на правоохранителей.
Об этом сообщает galluraoggi.
Как отмечается, сначала украинка конфликтовала с местными, которые были в баре. Когда же вызвали полицию, то девушка начала словесно оскорблять итальянских правоохранителей, а за попытки ее задержать, она выхватила металлический держатель для полотенец и побила им копа.
В конце женщину задержали. Украинку отвезли в тюрьму "Банкали", что в городе Сассари. Ее обвиняют в сопротивлении полиции и ранении правоохранителя.
Напомним, в Варшаве украинец устроил дебош. Он ехал по тротуару и "отстреливался" от полиции огнетушителем.