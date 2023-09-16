В Италии разразился скандал: в Сенате работает россиянка, поддерживающая войну против Украины (фото)

Россиянка Ирина Осипова, открыто поддерживающая войну против Украины и путинский режим, получила должность "помощника парламента" в Сенате Италии.

Об этом пишет итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

По данным СМИ, Осипова будет отвечать за базы данных, классификацию и архивацию корреспонденции в Верхней палате парламента Италии, в перечень ее обязанностей будут также входить административные и бухгалтерские функции. Она будет иметь доступ к досье по всем важным вопросам.

По словам главы комиссии при Сенате Паолы Бинетти, Ирина Осипова получила работу "исключительно благодаря своим личным способностям". Отмечается, что во время экзаменов Осипову не спрашивали о политических взглядах, однако процедура сдачи экзаменов этого и не предусматривает.

На вопрос журналистов о возможности трудоустройства в Сенате людей, поддерживающих войну в Украине, Бинетти ответила, что "государственному должностному лицу не будет позволено распространять пропаганду".

Известно, что Ирина Осипова родилась в Москве в 1988 году и имеет двойное гражданство – российское и итальянское. Ее отец Олег Осипов – бывший глава представительства "Россотрудничества" в Италии и первый руководитель "Русского дома" в Риме.

Известно, что Осипова выходила на акции протеста после применения санкций к России из-за аннексии Крыма в 2014 году.

Итальянцы уже создали петицию, чтобы россиянку Ирину Осипову не допустили к работе в Сенате Италии. Однако петиция пока не собрала нужное количество голосов.

Напомним, экс-президент Франции Николя Саркози оправдал Путина из-за войны и сказал, на что должна согласиться Украина ради "мира".

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