В Италии россиянин избил 17-летнего юношу: личность неадекватного установили

Вероятно, пострадавший является украинцем.
Личность гражданина государства-агрессора, избившего 17-летнего парня, уже установили.
Об этом сообщает телеграм-канал Molfar.
Детали инцидента
Вчера, 19 июля, в итальянском Ферраре вспыхнул инцидент с участием россиянина. Агрессивного мужчину не устроило, что парень дискутировал с его женой на тему войны России против Украины и руководителей двух государств. Женщина послала несовершеннолетнего на**р и пригрозила, что вскоре придет ее спутник.
"Парень снимал свое недовольство присутствием россиянки на "загнивающем западе". И за это получил агрессивную физическую реакцию ее мужа. Что не может сойти с рук какому-нибудь "андрюхе", "толику" или другой русне", – говорится в сообщении.
Что известно о любителе "русского мира"
- имя – Андрей Дерр-Батин;
- возраст – 41 год;
- контакты: VK (https://vk.com/id308567795), olesya_derr@web.de,
- город проживания – Хильдесхайм, Германия;
- дополнительно – вероятно, родом из Сербии.
Напомним, в Латвии осудили мужчину, который в прошлом году напал на парня с украинским флагом. Ему дали два года условно.
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