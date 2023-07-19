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В Италии россиянин избил 17-летнего юношу: личность неадекватного установили

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В Италии россиянин избил 17-летнего юношу: личность неадекватного установили

Россиянин, избивший 17-летнего парня / Скриншот с видео

Вероятно, пострадавший является украинцем.

Личность гражданина государства-агрессора, избившего 17-летнего парня, уже установили.

Об этом сообщает телеграм-канал Molfar.

Детали инцидента

Вчера, 19 июля, в итальянском Ферраре вспыхнул инцидент с участием россиянина. Агрессивного мужчину не устроило, что парень дискутировал с его женой на тему войны России против Украины и руководителей двух государств. Женщина послала несовершеннолетнего на**р и пригрозила, что вскоре придет ее спутник.

"Парень снимал свое недовольство присутствием россиянки на "загнивающем западе". И за это получил агрессивную физическую реакцию ее мужа. Что не может сойти с рук какому-нибудь "андрюхе", "толику" или другой русне", – говорится в сообщении.

В Италии россиянин побил 17-летнего парня

В Италии россиянин побил 17-летнего парня

Что известно о любителе "русского мира"

  • имя – Андрей Дерр-Батин;
  • возраст – 41 год;
  • контакты: VK (https://vk.com/id308567795), olesya_derr@web.de,
  • город проживания – Хильдесхайм, Германия;
  • дополнительно – вероятно, родом из Сербии.
Нападающий из России / Фото из телеграма Molfar / ©
Нападающий из России / Фото из телеграма Molfar

Напомним, в Латвии осудили мужчину, который в прошлом году напал на парня с украинским флагом. Ему дали два года условно.

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Дата публикации
Просмотры
1499
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