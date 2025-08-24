В Италии с самолета высадили 20 пассажиров: в чем причина

British Airways / © Фото EPA/UPG

В Италии с самолетом British Airways произошел инцидент, из-за которого 20 человек были вынуждены сойти с борта. Дело в том, что он стал слишком трудным для взлета.

Об этом пишет Mirror.

Детали инцидента

Из-за экстремальной жары, накрывшей Италию 11 августа, воздух стал менее плотным. Это, в свою очередь, означало, что для набора крейсерской высоты самолета требуется больше топлива, и именно этот вес вытеснил пассажиров.

Самолет BA Embraer ERJ-190 направлялся в Лондон-Сити из аэропорта Америго Веспуччи во Флоренции. Проблема усугублялась короткой взлетно-посадочной полосой аэропорта, которая вдвое короче Гатвика.

«Пилоту пришлось покинуть самолет из-за сильной жары. Было около 35 градусов, и для эффективной работы двигателя требовалось дополнительное топливо», — рассказала мама, находившаяся на борту пустого самолета.

Сотрудники сообщили, что придется высадить 36 человек, но в итоге высадить удалось лишь около 20. British Airways извинилась перед пострадавшими пассажирами и пообещала, что сотрудники компании приложат все усилия, чтобы доставить пассажиров к месту назначения как можно быстрее.

