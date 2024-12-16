В Италии сделали заявление о поддержке Украины и выделили очередной пакет помощи: что стало известно

Это уже 10-й пакет военной помощи для Украины.

Правительство Италии одобрило десятый пакет военной помощи Украине. Перечень вооружения, которое получит Киев, пока не разглашается.

Об этом сообщает ANSA.

"Италия придает ключевое значение поддержке энергетической безопасности Украины и ее восстановлению", — заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.

Напомним, украинский эксперт ранее отмечал, что для Украины и ЕС сейчас выгодно осуществлять ленд-лиз, ведь Брюсселю нужен новый оборонно-промышленный комплекс в Европе, а Киеву много оружия на фронте.

Также известно, что, по словам посла Франции Гаэля Весьера, его страна поставляет Украине дальнобойные ракеты SCALP и поддерживает удары по военным целям на территории РФ.

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