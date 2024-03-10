В Италии сделали заявление о размещении войск НАТО в Украине

Также там обратились в Польшу и Францию.

Италия выступает против размещения западных войск в Украине.

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью La Stampa.

Он говорит, что такой шаг "сотрет путь к дипломатии". Также Крозетто подчеркнул, что Франции и Польше следует говорить только о себе, а не от имени НАТО.

"Ввести войска в Киев означает сделать шаг к односторонней эскалации, которая сотрет путь в дипломатию. Нет смысла наводить такой аргумент сейчас после двух лет войны", - сказал министр.

Также он сказал, что превращение России в военную экономику делает ее более оснащенной и гибкой, чем НАТО в военном производстве.

Также читайте Зеленский поблагодарил Макрона за важную помощь Украине

"Мероприятие обнаружило, что имеет гораздо меньшие производственные мощности, чем Россия, и ему нужно время, чтобы изменить тенденцию. Что касается боеприпасов, то за год мы вышли на уровень производства, который может помочь Украине, но все равно ниже российского", - считает он.

Впрочем, отмечает, что не стоит исключать другой возможный способ разрешения конфликта, "активизируя дипломатические каналы с большей силой и настойчивостью".

Тем временем в Польше сделали громкое заявление по поводу войск НАТО в Украине.

Читайте также: