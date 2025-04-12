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В Италии школьников обучают по учебникам с российским Крымом
Ни в одном учебнике, который проанализировали активисты в Италии, не указано, что было нарушено международное законодательство и аннексирован Крым.
Во многих учебниках по географии, по которым учатся дети в Италии, полуостров Крым обозначен как часть Российской Федерации.
Об этом сообщила вице-президент Союза украинских ассоциаций Италии NAU и координатор инициативы Stop Propaganda Russa Елена Ким на сайте общественной инициативы «Игла».
«Мы проанализировали более 60 книг — это учебники по географии 2010-2024 годов для 7 класса, когда дети изучают географию Европы. Это ужасно… Ни в одном учебнике не указано, что было нарушено международное законодательство и аннексирован Крым. Во многих учебниках с 2022 года Крым обозначен как российская территория», — отметила активистка.
По словам Елены Ким, в некоторых учебниках также недостоверно описывают ситуацию в Донбассе.
«В некоторых учебниках пишут, что якобы это война внутри Украины между украинцами русскоязычными и украиноязычными», — пояснила она.
Анализ учебников проводился совместно с украинскими и итальянскими активистами в рамках инициативы Stop Propaganda Russa, объединившей профессоров и общественных деятелей.
По результатам исследования учебников географии уже сформирован соответствующий отчет, теперь активисты планируют расширить мониторинг на учебники по истории.
«В ближайшее время планируем сделать презентацию в Палате депутатов, где хотим донести серьезность ситуации и требовать решений противодействия распространению дезинформации среди подрастающего поколения», — добавила Ким.
Напомним, ранее в учебниках украинского языка для учеников 7 класса заметили карту Украины без Крыма. Верстальщики объяснили это технической ошибкой.