В Италии школьников обучают по учебникам с российским Крымом

Школьники в Италии получают ложную информацию о Крыме / © Associated Press

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Во многих учебниках по географии, по которым учатся дети в Италии, полуостров Крым обозначен как часть Российской Федерации.

Об этом сообщила вице-президент Союза украинских ассоциаций Италии NAU и координатор инициативы Stop Propaganda Russa Елена Ким на сайте общественной инициативы «Игла».

«Мы проанализировали более 60 книг — это учебники по географии 2010-2024 годов для 7 класса, когда дети изучают географию Европы. Это ужасно… Ни в одном учебнике не указано, что было нарушено международное законодательство и аннексирован Крым. Во многих учебниках с 2022 года Крым обозначен как российская территория», — отметила активистка.

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Страница из итальянского учебника / © Telegram/Андрей Цаплиенко

По словам Елены Ким, в некоторых учебниках также недостоверно описывают ситуацию в Донбассе.

«В некоторых учебниках пишут, что якобы это война внутри Украины между украинцами русскоязычными и украиноязычными», — пояснила она.

Анализ учебников проводился совместно с украинскими и итальянскими активистами в рамках инициативы Stop Propaganda Russa, объединившей профессоров и общественных деятелей.

По результатам исследования учебников географии уже сформирован соответствующий отчет, теперь активисты планируют расширить мониторинг на учебники по истории.

«В ближайшее время планируем сделать презентацию в Палате депутатов, где хотим донести серьезность ситуации и требовать решений противодействия распространению дезинформации среди подрастающего поколения», — добавила Ким.

Напомним, ранее в учебниках украинского языка для учеников 7 класса заметили карту Украины без Крыма. Верстальщики объяснили это технической ошибкой.