В Италии сожгли дом российского пропагандиста Соловьева и оставили ему послание

В Италии сожгли дом российского пропагандиста Соловьева и оставили ему послание

В Италии неизвестные сожгли виллу на озере Комо, принадлежащей российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Об этом сообщило агентство Ansa.

По данным издания, пожар возник рано утром. Для разжигания огня были использованы шины. Речь идет о вилле в Ловено (Менаджо)

"Согласно первоначальному расследованию, инцидент был умышленным действием", — отмечает Ansa.

Кроме того, на озере Комо пострадала еще одна вилла Соловьева в Пьянелло-дель-Ларио. В ней тоже были шины, которые подожгли, а внешние стены дома облили краской. Также на стенах Соловьеву оставили послание - надписи против самого пропагандиста и российской войны в Украине. В целом, в два дома было занесено более 50 покрышек. Дело расследуется карабинерами командования провинции Комо.

Соловьеву в Италии принадлежат как минимум три объекта недвижимости на озере Комо (район с наибольшим присутствием русских олигархов в Италии наряду с озером Гарда). Все его имущество было арестовано в рамках применения антироссийских санкций.

Сам Соловьев сильно протестовал насчет ареста вил, называв эти меры якобы "несправедливыми и нелогичными".

Отметим, что с начала военного вторжения россиян в Украину, Соловьев систематически повторяет свои пропагандистские позиции, оправдывая нападение на нашу страну и зверства российских военных.