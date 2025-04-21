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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Италии требуют расследования закрытия Колизея во время визита вице-президента США

Решение о закрытии одного из самых известных исторических памятников мира вызвало волну возмущения среди туристов, которые не смогли попасть внутрь.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Колизей

Колизей. / © unsplash.com

Итальянская ассоциация по защите прав потребителей Codacons планирует обратиться в прокуратуру Рима с требованием провести расследование обстоятельств закрытия Колизея для посетителей во время визита вице-президента США Джея Ди Вэнса.

Об этом сообщает информационное агентство Ansa.

Решение о закрытии одного из самых известных исторических памятников мира вызвало волну возмущения среди туристов, которые не смогли попасть внутрь.

По информации агентства Ansa, 19 апреля около 17:00 железные ворота Колизея были закрыты по распоряжению начальника полиции Рима. Это было сделано в связи с ожидавшимся через час визитом вице-президента США. Туристам, забронировавшим экскурсии на период с 17:00 до 18:15, было отказано в посещении, но им пообещали возместить стоимость билетов.

Codacons считает, что закрытие Колизея нанесло значительный ущерб туристам, которые планировали посетить достопримечательность, и требует выяснить, было ли это решение правомерным.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах вспыхнул новый скандал с утечкой секретных данных.

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