В Италии во время экскурсии началось схождение лавины: погибли два человека

Произошло это на высоте 2200 метров рядом со швейцарской границей.

В Италии в результате схождения снежной лавины погибли два человека. Трагедия произошла в Валь-Формацца, долине пьемонтской провинции Вербано-Кузио-Оссола.

Об этом пишет издание Ansa.

Как сообщается, лавина сошла между озером Тоджия и перевалом Сан Джакомо. Произошло это на высоте 2200 метров рядом со швейцарской границей.

Охранники дамбы озера Тоджия забили тревогу, когда увидеть, как двух человек накрыло лавиной. Они добрались до места схождения и начали начальные поиски с помощью "Артвы" — прибора для поиска попавших под лавину людей. Однако это не принесло результатов.

Впоследствии уже спасатели извлекли тело одной из жертв из снега. Тело другого человека обнаружили в озере. Погибшими оказались 30-летняя женщина и 56-летний мужчина. В момент схождения лавины они находились на экскурсии.

Напомним, что в Италии во время строительных работ обнаружили скелеты с золотыми украшениями и в обуви.

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