В Италии выпал град размером с теннисный мяч: в Сети показали последствия непогоды

В Италии выпал град размером с теннисный мяч: в Сети показали последствия непогоды

По словам очевидцев, отдельные градины достигали размера яблока.

В Сети показали последствия шторма с градом гигантских размеров в регионе Эмилия-Романья на севере Италии.

Об этом сообщают итальянские СМИ.

По словам очевидцев, отдельные градины достигали размера яблока.

#italyNEWS 03. The violent storm brought traffic to a halt on a main highway, injuring several people due to shards of glass from smashed windshields.



[RT] @wowbabel pic.twitter.com/SVJ0ETX6a7 — Berita Wow Babel (@WowBabelNews) July 27, 2021

На трассе A1, связывающей север и юг Италии, между городами Пьяченца и Парма образовался длинный затор, произошли многочисленные аварии. Град разбил стекла авто и оставил вмятины на поверхностях машин.

Известно, что несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщает RAI со ссылкой на метеорологов, летом 2021 года в этом регионе выпало рекордное за 10 лет количество осадков в виде града.

В это же время на юге страны, а также острове Сардиния — засуха и массовые пожары.

Напомним, что Европа продолжает страдать от наводнений. Сразу несколько европейских стран оказались под ударами стихии.

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