В Италии выпал град размером с теннисный мяч: в Сети показали последствия непогоды

По словам очевидцев, отдельные градины достигали размера яблока.
В Сети показали последствия шторма с градом гигантских размеров в регионе Эмилия-Романья на севере Италии.
Об этом сообщают итальянские СМИ.
По словам очевидцев, отдельные градины достигали размера яблока.
#italyNEWS 01. Italy Battered by Fruit-Sized HAIL STORM - Cars Destroyed!— Berita Wow Babel (@WowBabelNews) July 27, 2021
[RT] @wowbabel pic.twitter.com/KQhhkityaf
#italyNEWS 03. The violent storm brought traffic to a halt on a main highway, injuring several people due to shards of glass from smashed windshields.— Berita Wow Babel (@WowBabelNews) July 27, 2021
[RT] @wowbabel pic.twitter.com/SVJ0ETX6a7
На трассе A1, связывающей север и юг Италии, между городами Пьяченца и Парма образовался длинный затор, произошли многочисленные аварии. Град разбил стекла авто и оставил вмятины на поверхностях машин.
Hail storm hits Parma, Italy damaning hundreds of carshttps://t.co/e9HTn2nm9I#Italy #parma #hail #hailstorm #disaster #italynews #grandine #Parmagrandine pic.twitter.com/XGwxQ6KKcR— Unbelievable Events (@UnbelievableEv1) July 26, 2021
Известно, что несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Как сообщает RAI со ссылкой на метеорологов, летом 2021 года в этом регионе выпало рекордное за 10 лет количество осадков в виде града.
В это же время на юге страны, а также острове Сардиния — засуха и массовые пожары.
Напомним, что Европа продолжает страдать от наводнений. Сразу несколько европейских стран оказались под ударами стихии.