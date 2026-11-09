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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Италии выставили на продажу необычно дешевую квартиру: как выглядит (фото)

В Италии продают квартиру с собственным участком всего за 10 тысяч евро, однако покупатели заметили несколько нюансов, которые могут превратить выгодную покупку в дорогую проблему.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Квартира в Италии

Квартира в Италии / © соцмережі

В Италии в регионе Лигурия продают бюджетную квартиру на 50 квадратных метров с собственным участком. Жилье готово к проживанию и не требует капитального ремонта.

Об этом сообщает «Фокус» со ссылкой на автора обзора.

Дом в Италии — сколько стоит

Объект расположен в небольшом городке примерно в 50 минутах езды от Генуи. Стоит дом 10 тысяч евро — это ориентировочно 506 500 гривен. Автор отмечает, что в населенном пункте есть вся необходимая базовая инфраструктура и курсирует общественный транспорт.

В планировку входят кухня-гостиная, отдельная спальня, санузел, часть чердака для хранения вещей, а также прилегающий земельный участок площадью около 100 квадратных метров.

Главным преимуществом объекта называют его жилищное состояние при относительно низкой стоимости.

Квартира в Италии / © соцмережі

Квартира в Италии / © соцмережі

«Тишина, природа, чистый воздух и прекрасные виды идут приятным бонусом», — добавляет автор обзора.

Квартира в Италии / © соцмережі

Квартира в Италии / © соцмережі

Несмотря на необходимость определенного косметического обновления, объект не требует масштабной реконструкции.

«Конечно, нуждается в косметическом ремонте, но без кардинальных затрат. Подойдет под дачу, прописку и для постоянного проживания поклонникам тишины — тоже вариант», — заключается в видеоролике.

Квартира в Италии / © соцмережі

Квартира в Италии / © соцмережі

В то же время, в комментариях к обзору пользователи обратили внимание на риски этой покупки. В частности, одна из корреспондентов отметила, что из-за высокой влажности в Лигурии борьба с плесенью и ремонт будет стоить не менее 60 тысяч евро, а сдать жилье в аренду в поселке не удастся.

Квартира в Италии / © соцмережі

Квартира в Италии / © соцмережі

Другая корреспондентка с 27-летним опытом жизни в Италии заверила, что дешевой недвижимости в стране не бывает, а такая цена свидетельствует лишь о бесполезной трате денег и обилии скрытых минусов.

/ © соцмережі

© соцмережі

Кроме того, пользователи среди возможных скрытых проблем назвали низкий уровень энергоэффективности здания, будущие расходы по ремонту крыши и удаленность от крупных городских центров.

Квартира в Италии / © соцмережі

Квартира в Италии / © соцмережі

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