Кто такой Александр Слобоженко, задержанный в Италии, и в чем его обвиняют

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В Италии задержан украинский блогер Александр Слобоженко, которого украинские правоохранители подозревали в масштабном уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает итальянское издание RiminiToday.

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По данным СМИ, 28-летний украинский инфлюэнсер, разыскиваемый за серьезные экономические и финансовые преступления, был арестован 17 ноября в одной из гостиниц города Риччоне. Операцию провели сотрудники мобильного подразделения полиции Римини с участием Службы международного полицейского сотрудничества.

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После завершения официальных процедур перевели в тюрьму, где он ждет одобрения экстрадиции.

По данным Телеграмм-канала «Труха», блогер Слобоженко сейчас действительно находится за решеткой в Италии.

«Сейчас прокурорами в уголовном производстве совместно с прокурорами Департамента международного сотрудничества осуществляется подготовка необходимых документов для направления в компетентные органы Итальянской Республики запроса о выдаче (экстрадиции) лица, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем», — отметили в Офисе генпрокурора в ответ на запрос «Трухи».

Кто такой Александр Слобоженко и в чем его подозревают

Александр Слобоженко — украинский блоггер, предприниматель и основатель маркетинговой компании Traffic Devils, специализирующейся на арбитраже интернет-трафика. Речь идет о привлечении пользователей через рекламу для разных онлайн-сервисов. Значительную часть бизнеса компании составило продвижение онлайн-казино и букмекерских платформ. Слобоженко также известен демонстрацией роскошного образа жизни, в том числе дорогих автомобилей и заграничных путешествий.

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В августе 2024 года Бюро экономической безопасности сообщило ему о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем.

Напомним, Александр Слобоженко — 25-летний миллионер из Киева — и небольшая компания его друзей во время мобилизации в Украине развлекались на курортах Европы. Основанием для выезда Слобоженко за границу была непригодность к военной службе, то есть «серьезные проблемы со здоровьем».

Об этом стало известно весной 2024 года после расследования Украинской правды о выездах состоятельных мужчин за границу во время войны. Журналисты обратили внимание на то, что у Слобоженко был статус непригодного к военной службе, хотя публиковал видео с активными занятиями спортом и экстремальным отдыхом.

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