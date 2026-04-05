- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 2124
- Время на прочтение
- 1 мин
В Италии задержали одного из самых опасных мафиози
Ордер на арест Роберто Маццарелли был выдан 28 января 2025 года, но ему удалось скрыться.
В Италии правоохранительные органы задержали Роберто Маццареллу, члена мафиозной группировки «Каморра», входившего в четверку самых разыскиваемых преступников страны, согласно списку Министерства внутренних дел.
Об этом сообщает Rai News.
Операцию организовали карабинеры из следственного подразделения провинциального командования Неаполя под координацией местного управления по борьбе с мафией (DDA). В спецоперации также участвовали подразделения «Cacciatori di Calabria», спецотряд Api и патрульная лодка портовой администрации Салерно.
Издание отмечает, что во время обыска в доме были изъяты три элитных часа, около 20 тысяч евро наличными, поддельные документы, мобильные телефоны, а также рукописные записи, вероятно, с финансовыми данными.
Маццареллу подозревают в причастности к убийству Антонио Майоне, произошедшего 15 декабря 2000 года в Неаполе.
По информации следствия, это преступление было частью межкланового конфликта: Майоне убили из-за его связей с киллером, ранее ликвидировавшим Сальваторе Маццареллу.
Ордер на арест Роберто был выдан 28 января 2025 года, но ему удалось скрыться. После этого он больше года скрывался от власти, пока его не нашли в Виетри-суль-Маре.
Маццареллу обнаружили на Амальфийском побережье. Он прятался в роскошной вилле под фальшивым именем.
Напомним, итальянская полиция арестовала монахиню Анну Донелли в рамках расследования против мафии Ндрангета в северном городе Брешия.