В Италии задержали одного из самых опасных мафиози

В Италии правоохранительные органы задержали Роберто Маццареллу, члена мафиозной группировки «Каморра», входившего в четверку самых разыскиваемых преступников страны, согласно списку Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает Rai News.

Операцию организовали карабинеры из следственного подразделения провинциального командования Неаполя под координацией местного управления по борьбе с мафией (DDA). В спецоперации также участвовали подразделения «Cacciatori di Calabria», спецотряд Api и патрульная лодка портовой администрации Салерно.

Издание отмечает, что во время обыска в доме были изъяты три элитных часа, около 20 тысяч евро наличными, поддельные документы, мобильные телефоны, а также рукописные записи, вероятно, с финансовыми данными.

Маццареллу подозревают в причастности к убийству Антонио Майоне, произошедшего 15 декабря 2000 года в Неаполе.

По информации следствия, это преступление было частью межкланового конфликта: Майоне убили из-за его связей с киллером, ранее ликвидировавшим Сальваторе Маццареллу.

Ордер на арест Роберто был выдан 28 января 2025 года, но ему удалось скрыться. После этого он больше года скрывался от власти, пока его не нашли в Виетри-суль-Маре.

Маццареллу обнаружили на Амальфийском побережье. Он прятался в роскошной вилле под фальшивым именем.

