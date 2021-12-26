В Италии заявили о рекордном приросте больных коронавирусом

Италия обновляет собственный рекорд по количеству COVID-больных уже третий день подряд.

В Италии в субботу, 25 декабря, зафиксировали 54 762 новых случая заболевания COVID-19, что является самым высоким суточным приростом заражений с начала пандемии.

Об этом сообщает Rai News.

Отмечается, что страна обновляет собственный рекорд заболеваемости уже третий день подряд. Между тем, от осложнений коронавируса в итальянских больницах умерли еще 144 пациента, увеличив общее число жертв пандемии до 136 530.

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Количество госпитализированных итальянцев в настоящее время достигает 9 963. Известно, что 1 071 инфицированный находится в отделении интенсивной терапии. Еще 490 503 больных изолируются дома.

Напомним, что на фоне рекордной заболеваемости итальянское правительство запретило все публичные празднования Нового года. По словам министра здравоохранения страны Роберто Сперанцы, до 31 января все концерты и мероприятия под открытым небом будут запрещены, а дискотеки и клубы — закрыты.

Кроме того, ношение масок на улице снова стало обязательным. Сперанца призвал граждан использовать маски Ffp2 в общественном транспорте и публичных местах, в частности в театрах и кинотеатрах, а также во время спортивных мероприятий.

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