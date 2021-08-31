Вакцинированным украинцам разрешили въезд в Италию без карантина

Новые правила въезда будут действовать до 25 октября.

Вакцинированные туристы из стран категории D, к которым относится Украина, могут въезжать в Италию, не соблюдая условий карантина.

Соответствующая информация появилась во вторник, 31 августа, на официальном сайте украинского МИД.

Для беспрепятственно въезда в страну нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или антигенного теста, а также "зеленый" сертификат (Green Pass) европейского образца о завершении полного курса вакцинации. В Италии признают вакцинацию препаратами, которые утверждены Европейским агентством по лекарственным средствам вакцин: Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca.

Без сертификата о полной вакцинации въезд в Италию также разрешен, но для этого нужно самоизолироваться в течение 5 дней, активировав местные процедуры надзора за здоровьем и сообщив об этом местные органы здравоохранения. После завершения самоизоляции необходимо сдать COVID-тест.

От требования о прохождении тестов на коронавирусную инфекцию освобождаются дети до 6 лет, однако они также должны самоизолироваться.

Новые правила въезда в Италию будут действовать до 25 октября.

Напомним, ранее в Чехии разрешили въезд гражданам Украины, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

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