В итальянском порту произошел взрыв на российском танкере, принадлежащем "теневому флоту": подробности

Взрывы на танкере Seajewel, произошедшем в порту Савоны, повлекли за собой повреждение корпуса, но нефти не разлилось.

Вечером 14 февраля в порту Савоны (Италия) произошел инцидент с российским танкером Seajewel, принадлежащим к так называемому "теневому флоту" России.

Об этом пишет издание Fatto Quatidiano.

Сообщается, что прибывший из Алжира Танкер потерпел два взрыва во время начавшегося процесса выгрузки нефти. Повреждение судна произошло ниже ватерлинии, однако нефть не разлилась, а члены экипажа не пострадали.

Расследование инцидента продолжается. Прокуратура Савоны рассматривает несколько вариантов, в частности, техническую неисправность танкера, возможное столкновение или взрыв боеприпасов. Характер повреждения корпуса судна указывает на возможное применение взрывчатки. Известно, что танкер Seajewel неоднократно осуществлял перевозку нефти, подпадающей под международные санкции. В 2024 году судно трижды забирало груз в России, после чего возвращался назад для загрузки новой партии.

Этот инцидент привлек внимание, поскольку танкер являлся частью российского флота, работающего в обход международных санкций, и использовался для перевозки подсанкционных грузов. Пока неясно, является ли этот взрыв результатом внешнего саботажа или технической аварии. Расследование продолжается, и изучаются разные возможные сценарии развития событий.

Напомним, в российском порту Усть-Луга, неподалеку от Санкт-Петербурга, потерпел крушение и тонет танкер. Предварительно судно перевозило 130 тысяч тонн мазута.

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