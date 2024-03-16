В Итальянском регионе Сардиния раздался мощный взрыв (фото)

Взрыв мощной бомбы раздался у входа в мэрию Оттаны, провинция Нуоро в итальянском регионе Сардиния.

Об этом информирует издание ANSA.

Сообщается, что взрыв прогремел в пятницу, 15 марта. В результате взрыва был поврежден фасад здания и кабинеты. На первом этаже были выбиты окна и двери.

Вместе с тем, структурные повреждения здание не получило и признано пригодным для использования.

Правоохранители заявили, что взрыв был вызван бомбой, которая содержала 3-4 килограмма взрывчатого вещества.

Также в полиции сообщили, что этот "акт устрашения" не связан с предстоящими выборами на Сардинии, поскольку они не планировались в Оттане.

Следователи также исключили, что взрыв мог быть связан с протестами против размещения станций возобновляемой энергетики в регионе.

Префект Нуоро Джанкарло Дионизи созвал заседание комитета по общественной безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии офицер получил 29 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России.

Кроме того, мы ранее информировали, что россиянку отказались обслуживать в аэропорту Рима из-за ее паспорта.

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