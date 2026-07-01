В июле изменятся правила для украинцев в Польше: что нужно знать

Польша

Реклама

В июле 2026 года вступает в силу ряд важных нововведений, которые непосредственно затронут украинцев в Польше — в сферах занятости, бесплатного проживания и социальных выплат.

Об этом сообщает сайт «Новости.LIVE».

Минимальная зарплата: сколько будут платить

По состоянию на июль минимальная заработная плата в Польше составляет 4 806 злотых брутто в месяц, согласно данным Министерства семьи, труда и социальной политики.

Реклама

В почасовом исчислении — от 31,40 злотых брутто до вычета налогов.

Выплата «800+»: кто сохранит право на пособие

Популярная социальная выплата «800+» останется доступной для украинцев, соответствующих установленным критериям.

Получить её смогут те, кто легально проживает на территории Польши, отдал ребёнка в местное учебное заведение и имеет официальное трудоустройство или занимается предпринимательской деятельностью.

Бесплатное проживание: кого выселят из центров

С 1 июля некоторые категории украинских беженцев лишатся права на бесплатное размещение в центрах коллективного проживания. Изменения коснутся женщин с детьми старше года и пожилых людей, получающих польскую пенсию.

Реклама

В то же время право на бесплатное проживание сохранят уязвимые группы населения: беременные женщины, матери с детьми до года, люди с инвалидностью и пенсионеры, которым польское государство не начисляет выплаты.

Трудовые договоры: риск потерять работу

С 8 июля Национальная инспекция труда получит право принудительно преобразовывать гражданско-правовые договоры в трудовые в ходе проверок работодателей. Это нововведение напрямую касается многих украинцев, работающих именно на условиях таких договоров.

На польском рынке труда вводится двухэтапная модель контроля компаний с целью выявления случаев ненадлежащего трудоустройства. Если регулирующий орган обнаружит признаки фактических трудовых отношений, гражданско-правовые и B2B-контракты будут аннулированы.

Как отмечает «Новости.LIVE», не все работодатели захотят переводить сотрудников на трудовые договоры из-за роста расходов — а значит, часть украинцев может остаться без работы из-за недобросовестных руководителей.

Реклама

Украинцам, имеющим статус временной защиты, следует заранее ознакомиться с новыми правилами, чтобы избежать неожиданных проблем во время пребывания в Республике Польша.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше с 1 июля 2026 года существенно изменятся правила записи на прием к врачам.Нововведения коснутся миллионов пациентов, среди которых и сотни тысяч граждан Украины, пользующихся польской системой здравоохранения.

Новости партнеров