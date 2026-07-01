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В июле изменятся правила для украинцев в Польше: что нужно знать
Украинским беженцам следует заранее ознакомиться с новыми правилами, чтобы избежать неожиданных проблем во время пребывания в Республике Польша.
В июле 2026 года вступает в силу ряд важных нововведений, которые непосредственно затронут украинцев в Польше — в сферах занятости, бесплатного проживания и социальных выплат.
Об этом сообщает сайт «Новости.LIVE».
Минимальная зарплата: сколько будут платить
По состоянию на июль минимальная заработная плата в Польше составляет 4 806 злотых брутто в месяц, согласно данным Министерства семьи, труда и социальной политики.
В почасовом исчислении — от 31,40 злотых брутто до вычета налогов.
Выплата «800+»: кто сохранит право на пособие
Популярная социальная выплата «800+» останется доступной для украинцев, соответствующих установленным критериям.
Получить её смогут те, кто легально проживает на территории Польши, отдал ребёнка в местное учебное заведение и имеет официальное трудоустройство или занимается предпринимательской деятельностью.
Бесплатное проживание: кого выселят из центров
С 1 июля некоторые категории украинских беженцев лишатся права на бесплатное размещение в центрах коллективного проживания. Изменения коснутся женщин с детьми старше года и пожилых людей, получающих польскую пенсию.
В то же время право на бесплатное проживание сохранят уязвимые группы населения: беременные женщины, матери с детьми до года, люди с инвалидностью и пенсионеры, которым польское государство не начисляет выплаты.
Трудовые договоры: риск потерять работу
С 8 июля Национальная инспекция труда получит право принудительно преобразовывать гражданско-правовые договоры в трудовые в ходе проверок работодателей. Это нововведение напрямую касается многих украинцев, работающих именно на условиях таких договоров.
На польском рынке труда вводится двухэтапная модель контроля компаний с целью выявления случаев ненадлежащего трудоустройства. Если регулирующий орган обнаружит признаки фактических трудовых отношений, гражданско-правовые и B2B-контракты будут аннулированы.
Как отмечает «Новости.LIVE», не все работодатели захотят переводить сотрудников на трудовые договоры из-за роста расходов — а значит, часть украинцев может остаться без работы из-за недобросовестных руководителей.
Украинцам, имеющим статус временной защиты, следует заранее ознакомиться с новыми правилами, чтобы избежать неожиданных проблем во время пребывания в Республике Польша.
Напомним, ранее сообщалось, что в Польше с 1 июля 2026 года существенно изменятся правила записи на прием к врачам.Нововведения коснутся миллионов пациентов, среди которых и сотни тысяч граждан Украины, пользующихся польской системой здравоохранения.