В июле Россия покинет "зерновой коридор": в МИД назвали два основных фактора

Россия покинет "зерновой коридор" в июле 2023 года. По мнению посла МИД по особым поручениям Ольги Трофимцевой, это произойдет в 99.9%.

Об этом посол написала 22 июня в Telegram-канале.

"Раша его ("зерновой коридор" – ред.) покинет в июле", - заявила Трофимцева.

Она привела два основных фактора, свидетельствующих об отмене так называемого соглашения.

"Эрдоган (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) успешно выиграл выборы. Мазепин (тот, что аммиак, удобрения и все это) (Дмитрий Мазепин - миллиардер и владелец компании минеральных удобрений - ред.). отрапортовал Путину, что терминал для экспорта аммиака из "рашки" уже почти достроен, а это значит, что аммиакопровод Тольятти-Одесса уже и не так важен", - отметила посол.

По ее словам, остается открытым вопрос о действиях Украины в случае покидания РФ "зернового коридора". Она напомнила о существовании плана "Б" от Мининфраструктуры, но сообщила, что не знает его содержания.

"Что будем при этом делать мы? Мининфраструктуры говорит, что есть план "Б". Я его не видела) Но если речь идет о 20 млн гривен, выделенных на компенсацию ущерба при повреждении судов, то это ни о чем. И это не план", - сказала она.

Ранее уже сообщалось, что Украина создала специальный страховой фонд для компаний, чьи суда будут заходить в наши порты. То есть как говорил министр аграрной политики Украины Николай Сольский, будет возможность продолжить экспорт зерна через Черное море даже без поддержки России.

Напомним, в конце мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "зерновое соглашение" по коридору в Черном море было продлено еще на два месяца.

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