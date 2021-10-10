В Израиле 16-летний подросток умер от постковидного синдрома

В Израиле 16-летний подросток умер от постковидного синдрома

Парень десять дней находился на аппарате ЭКМО.

В Израиле в субботу, 9 октября, невакцинированный от COVID-19 16-летний подросток умер от постковидного синдрома PIMS.

Об этом со ссылкой на детский медицинский центр "Шнайдер" сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что Адена Джамала Фаюме из города Джальджулия госпитализировали в реанимационное отделение около двух недель назад.

Из-за ухудшения состояния десять дней назад парня подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Несмотря на все меры, спасти подростку жизнь врачам не удалось.

В издании отмечают, что Аден стал первым израильтянином, умершим от редкого заболевания: детского воспалительного мультисистемного синдрома, также известного как PIMS.

"PIMS до сих пор считается редким. Известно, что менее чем 100 израильских детей имеют в диагнозе этот постковидний синдром, но примерно половину из этих случаев зафиксировали во время волны "Дельты", — говорится в материале.

עדאן ג'אמל פיומי, בן 16 מג'לג'וליה, הוא הנער שמת לאחר שלקה בתסמונת פוסט קורונה https://t.co/fEbOf9c43N @hadasgrinberg pic.twitter.com/4GppHpVy2h — כאן חדשות (@kann_news) October 9, 2021

На прошлой неделе в Израиле из-за PIMS также в тяжелом состоянии госпитализировали шестимесячного ребенка, которого подключили к аппарату ЭКМО в медицинском центре Шиба в Тель-Хашомере.

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PIMS напоминает синдром Кавасаки — системный васкулит с преимущественным поражением сосудов среднего калибра, который чаще всего поражает детей — и синдром токсического шока.

Среди первых симптомов выделяют высокую температуру, кашель и затрудненное дыхание. В конце концов, синдром может поразить сердце, пищеварительную, нервную и дыхательную системы.

Заболевание обычно возникает через несколько недель после заражения COVID-19 и может возникнуть у детей, имевших как симптоматическое, так и бессимптомное течение коронавируса.

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