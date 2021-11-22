В Израиле 23 ноября стартует вакцинация от COVID-19 детей 5-11 лет

В Израиле 23 ноября стартует вакцинация от COVID-19 детей 5-11 лет

За сутки до начала кампании в Израиле на прививку были записаны 17 тысяч детей.

Во вторник, 23 ноября, в Израиле начнется ампания по вакцинации от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Прививки будут делать детской вакциной Pfizer/BioNTech. У нее тот же состав, что и у обычной но дозировка составляет треть от взрослой.

За сутки до начала кампании в Израиле на прививку были записаны 17 тысяч детей в возрасте 5-11 лет. В Минздраве страны уверяют, что в США были привиты около 3 миллионов детей, и не зарегистрировано серьезных побочных эффектов.

В свою очередь премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что его сын одним из первых получит прививку и призвал всех родителей последовать его примеру. Об этом сообщает "ТАСС".

"В Израиль доставлено много доз детской вакцины, в очень больших объемах. Мой сын Давид будет одним из первых, кто получит прививку. Ею привиты уже миллионы детей во всем мире, вакцина безопасна и эффективна", — сообщил Беннет.

Напомним, что в Израиле 16-летний подросток умер от постковидного синдрома.

Ранее сообщалось, что в Израиле третья доза вакцины стало обязательной для получения COVID-сертификата.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.