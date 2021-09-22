В Израиле 72-летний волонтер погиб, спасая семью путешественников

Мужчина поскользнулся и упал с высоты, когда пытался помочь семье путешественников.

В Израиле во вторник, 21 сентября, 72-летний волонтер Перец Гилада погиб во время спасательной операции в природном заповеднике Нахаль Амуд.

Об этом сообщает N12 — Mako.

Отмечается, что мужчина поскользнулся и упал с высоты, когда пытался помочь семье путешественников, страдающей от обезвоживания. Пенсионера госпитализировали в медицинский центр в городе Цфате, однако врачи констатировали смерть.

Также читайте Путешествовала с женихом: в США подтвердили гибель загадочно исчезнувшей Габби Петито

Гилада много лет работал в Управлении природы и парков спасателем Голанского спасательного подразделения, руководил проектом по защите птиц от линий электропередач, а в последние месяцы занимался пчеловодством.

После выхода на пенсию мужчина продолжал волонтерствовать, спасая жизнь людям и животным. "Когда ему исполнилось 70 лет, ему сообщили, что он не может продолжать волонтерство в спасательном отряде. Он не сдавался и обратился к министру внутренней безопасности, чтобы ему позволили работать", — рассказали коллеги Гилады.

Ранее в Пиренеях нашли останки британской туристки и блогера Эстер Дингли, которая пропала без вести в ноябре прошлого года.

Новости мира: в грузинских горах погиб альпинист-украинец, упав в ущелье

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку