В Израиле граждан призывают подготовиться к введению четвертой дозы вакцины от COVID-19

В Израиле граждан призывают подготовиться к введению четвертой дозы вакцины от COVID-19

Отмечается, что четвертая доза также может быть не последней.

В Израиль заговорили о четвертой дозе инъекции вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает Le Figaro.

Глава отдела по борьбе с коронавирусом в Израиле Салман Зарка призвал жителей страны подготовиться к введению четвертой дозы вакцины от COVID-19.

"Вирус есть и будет существовать, мы также должны подготовиться к четвертой инъекции", — предупредил профессор.

Кроме того, по его словам, четвертая доза также может быть не последней.

"Если подумать об этом и об уменьшении количества вакцин и антител, кажется, что каждые несколько месяцев, может быть, один раз в год, каждые пять или шесть месяцев, нам потребуется новая инъекция", — заявил он.

Напомним:

В Израиле стартовала бустерная вакцинация против коронавируса граждан в возрасте от 30 лет. Третью прививку вакциной против коронавируса могут получить все лица в возрасте от 30 лет, которым второй укол сделали пять месяцев назад. По данным Министерства здравоохранения, более 2,5 миллионов человек уже получили бустер-дозу.

граждан в возрасте от 30 лет. Третью прививку вакциной против коронавируса могут получить все лица в возрасте от 30 лет, которым второй укол сделали пять месяцев назад. По данным Министерства здравоохранения, более 2,5 миллионов человек уже получили бустер-дозу. Также с 18 августа Израиль потребовал от всех граждан старше трех лет справку о COVID-вакцинации или отрицательном результате теста на коронавирус для посещения ресторанов, кафе, музеев, библиотек, тренажерных залов и бассейнов.

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