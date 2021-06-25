В Израиле из-за штамма "Дельта" снова начали носить маски: людям не рекомендуют летать за границу

В Израиле из-за штамма "Дельта" снова начали носить маски: людям не рекомендуют летать за границу

В стране выявили 169 случаев заражения COVID-19 за сутки.

В Израиле с начала следующей недели жители вновь должны будут носить маски в помещениях из-за роста числа заражений штаммом коронавируса "Дельта".

Об этом пишет The Times of Israel.

В стране выявили 169 случаев заражения COVID-19.

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Людям не рекомендуют летать за границу, в особенности с детьми.

Вне зависимости от сделанной прививки израильтян призывают сдавать ПЦР-тест, если им известно, что они контактировали с зараженным человеком.

Пока границы остаются открытыми. Закрывать границы также не планируется.

Напомним, что в Израиле отменили обязательство носить защитные маски в общественных местах.

Добавим, в России обнаружили более 16 тысяч мутаций коронавируса. Исследователи говорят, что "Дельтой" заразился каждый четвертый больной COVID-19 россиянин.

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