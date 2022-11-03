В Израиле к власти пришел премьер-министр, обещавший Украине оружие

Впервые в истории страны правительство Израиля будет состоять только из правых и религиозных партий.

В четверг, 3 ноября, избирательная комиссия объявила победу ультраправого блока Биньямина Нетаньяху, получившего большинство мест в парламенте Израиля.

Об этом сообщает Times of Israel.

Партия, возглавляемая Нетаньяху, получила 32 места в парламенте, а его союзники из ультрарелигиозных партий и ультраправого альянса — еще столько же. В общей сложности правый блок получил 64 места.

Блок центристов действующего премьер-министра Израиля Яира Лапида получил 51 место и вынужден будет уступить власть.

Впервые в истории страны правительство Израиля будет состоять только из правых и религиозных партий. 73-летний Нетаньяху станет премьер-министром в третий раз.

После обвинений в коррупции Биньямин Нетаньяху лишился власти в июне 2021 года, после чего неоднородную коалицию объединил Яир Лапид.

Напомним, израильский премьер Лапид в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заверил в поддержке украинского народа, но о средствах противовоздушной обороны, необходимых для защиты от иранских дронов, не упомянул.

Между тем, лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаньяху в комментариях американским телеканалам предположил, что может помочь вооружить Украину против России, если его изберут премьер-министром. В частности, он сказал, что "рассмотрит это, когда получит должность".

Вспоминая об использовании Россией беспилотников-смертников иранского производства против Украины, Нетаньяху предупредил, что они также могут представлять угрозу Израилю и странам Запада.

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