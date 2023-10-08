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В Израиле количество жертв из-за нападения ХАМАС возросло до 300 человек

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В Израиле количество жертв из-за нападения ХАМАС возросло до 300 человек

Жертвы нападения ХАМАС на Израиль / Фото: Associated Press

Сообщается, что 1590 получили ранения, многие из них — серьезные.

В результате нападения боевиков террористической группировки ХАМАС на Израиль погибли более 300 человек.

Об этом информирует The Times of Israel.

Издание сообщает, что по информации медиков, по меньшей мере 1590 получили ранения, многие из них – серьезные.

Ожидается, что количество жертв будет расти в дальнейшем.

Также сообщается, что десятки гражданских и солдат Израиля были похищены и доставлены в Газу.

В свою очередь боевики ХАМАС утверждают, что количество заложников у них больше, чем сообщает Израиль.

Напомним, ранее сообщалось, что командование миротворцев ООН приняло решение усилить патрулирование на границе между Ливаном и Израилем.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль призвал жителей Газы немедленно покинуть регион.

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Дата публикации
Просмотры
424
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