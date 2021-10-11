В Израиле начали готовиться к жизни на Марсе: фото и видео

Внутри огромного кратера Рамон в раскаленной пустыне Негев команда из шести "астронавтов" в космических костюмах будет имитировать жизнь в условиях Красной планеты.
В Израиле до конца октября будет проходить эксперимент, организованный Австрийским космическим форумом совместно с Израильским космическим агентством. Три недели условные астронавты проведут в условиях, приближенных к жизни на Красной планете
Как сообщает издание Haaretz, в симуляторе марсианской базы в течение 20 дней будет проведено 200 исследований.
В команду этого проекта вошли шесть специалистов из разных стран — Австрии, Германии, Израиля, Нидерландов, Португалии и Испании. Условия пребывания здесь сложные: количество пищи и запасы энергии будут ограничены, команде нужно носить скафандры.
Миссия будет направлена, в частности, на изучение поведения человека и влияния изоляции на астронавтов.
В будущем эксперимент на симуляторе марсианской базы планируют продолжить примерно до года, чтобы учесть все время, в течение которого астронавты будут лететь к Красной планете — около 200 дней.
Напомним, архитектурное бюро ABIBOO показало, как будет выглядеть первый город на Марсе Nüwa, которое планируют построить к 2100 году.