В Израиле начали готовиться к жизни на Марсе: фото и видео

В Израиле начали готовиться к жизни на Марсе: фото и видео

Внутри огромного кратера Рамон в раскаленной пустыне Негев команда из шести "астронавтов" в космических костюмах будет имитировать жизнь в условиях Красной планеты.

В Израиле до конца октября будет проходить эксперимент, организованный Австрийским космическим форумом совместно с Израильским космическим агентством. Три недели условные астронавты проведут в условиях, приближенных к жизни на Красной планете

Как сообщает издание Haaretz, в симуляторе марсианской базы в течение 20 дней будет проведено 200 исследований.

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В команду этого проекта вошли шесть специалистов из разных стран — Австрии, Германии, Израиля, Нидерландов, Португалии и Испании. Условия пребывания здесь сложные: количество пищи и запасы энергии будут ограничены, команде нужно носить скафандры.

Миссия будет направлена, в частности, на изучение поведения человека и влияния изоляции на астронавтов.

Результаты эксперимента будут предоставлены NASA.

В будущем эксперимент на симуляторе марсианской базы планируют продолжить примерно до года, чтобы учесть все время, в течение которого астронавты будут лететь к Красной планете — около 200 дней.

Напомним, архитектурное бюро ABIBOO показало, как будет выглядеть первый город на Марсе Nüwa, которое планируют построить к 2100 году.

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