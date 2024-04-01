В Израиле начались массовые протесты: люди организовали палаточный городок и требуют отставки правительства – видео

В Израиле десятки тысяч человек вышли на протесты.

В Израиле начались четырехдневные протесты с требованием отставки правительства. Так, вечером в воскресенье, 31 марта, тысячи демонстрантов вышли на улицы возле Кнессета (парламента – ред.) в Иерусалиме. Протестующие организовали возле парламента палаточный городок и требуют проведения досрочных выборов.

Об этом пишет The Times of Israel.

Организаторы протеста призвали премьер-министра Беньямина Нетаньяху и его правительство уйти в отставку, провести досрочные выборы в Израиле, а лидеров страны – согласиться на договор об освобождении всех 130 заложников, содержащихся в Газе с момента атаки ХАМАСа 7 октября 2023 года.

Митинг возле Кнессета был организован коалицией антиправительственных протестных движений, в частности, "Силы Каплана" и "Братья по оружию".

Отмечается, что этот митинг стал крупнейшей акцией протеста, проведенной с 7 октября, когда в результате войны прекратились многомесячные демонстрации против правительства и его попыток реформировать судебную систему.

По данным организаторов, в акции приняло участие более 100 000 человек, СМИ сообщали о десятках тысяч человек.

Многие митингующие в Иерусалиме выразили недоверие к тому, что Беньямин Нетаньяху все еще находится у власти, и что в стране все еще не состоялись выборы.

"Невероятно, что эту страну, которая была столь успешной... ведет [этим] путем один человек и его приспешники", — сказал один из демонстрантов.

"Нам нужны выборы. У правительства нет доверия общественности. И [теперь] они хотят принять закон, который позволит каждому пятому избегать службы в армии", – сказал другой участник, имея в виду потенциальный закон об освобождении от службы в армии для ультраортодоксального сообщества.

После того, как основная часть протеста утихла, некоторые участники отправились блокировать соседнее шоссе Бегин, в том числе разожгли несколько костров на дороге. Их оттуда выдворили сотрудники полиции. Другие протестующие вступили в стычку с полицией при попытке заблокировать въезд в Иерусалим рядом с мостом Аккордс. По меньшей мере, один протестующий был арестован, сообщила полиция.

Во время столкновений полиция применила против протестующих воду со зловонным запахом, сообщают СМИ.

С наступлением ночи в воскресенье протестующие установили более 100 палаток возле Кнессета, чтобы переночевать на месте событий.

В понедельник, 1 апреля, запланированы мероприятия с участием бывшего главы ЦАХАЛа и экс-министра обороны Моше Яалона и активистки лейбористского движения Яя Финк, а также вечерний митинг с выступлением бывшего депутата Кнессета и бывшего заместителя председателя ЦАХАЛа Яира Голана и членов семей из заложников, а также Мерав Свирски, чьи родители были убиты 7 октября, а брат Итай Свирски был взят в заложники и убит в Газе.

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Во вторник на митинге выступит бывший премьер-министр Эхуд Барак.

Обращаясь к демонстрантам в воскресенье, лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что все, что имеет значение для Нетаньяху – это остаться в должности. Он обвинил премьер-министра в том, что он больше сосредотачивается на том, чтобы "сделать своих партнеров по коалиции счастливее, чем на помощи гражданам, пострадавшим от войны".

"На этой неделе они вывели Кнессет на перерыв в разгар войны. Резервисты не получают перерывы. Заложники не получают перерывы. Это их не интересует. Каждый, кто сегодня сидит в этом правительстве, на них лежит ответственность. Каждый министр, не уходящий в отставку, каждый член Кнессета, не голосующий против правительства, кто не помогает нам отправить их домой, это зависит от них. Это пятно останется на них на всю жизнь", — сказал Лапид.

В ответ толпа кричала: "Выборы сейчас! Выборы сейчас!"

На прошлой неделе комитет Кнессета проголосовал за одобрение шестинедельного перерыва в работе с 7 апреля по 19 мая.

Напомним, премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху должны были прооперировать вечером 31 марта.

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