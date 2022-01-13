В Израиле начнут вакцинировать против COVID-19 новорожденных: когда и по какой схеме

В Израиле начнут вакцинировать против COVID-19 новорожденных: когда и по какой схеме

"Омикрон" более заразен среди детей.

В Израиле с апреля планируют начать вакцинировать против коронавируса детей с шести месяцев. Сейчас проводятся соответствующие испытания.

Об этом сообщает The Times of Israel.

"Сейчас в Израиле вакцины доступны всем возрастом с пяти лет. Я считаю, что до апреля вакцинация будет расширена на любой возраст от шести месяцев", — сказал директор по международным отношениям Министерства здравоохранения Ашер Шалмон.

Эпидемиолог, советник правительства по коронавирусу профессор Надав Давидович отметил, что родители не должны терять бдительности и хотя дети часто болеют меньше взрослых, но они могут иметь PIMS (детский воспалительный мультисистемный синдром, вследствие COVID-19) и длительное течение болезни.

Он также добавил, что "Омикрон" значительно более заразен среди детей, особенно по сравнению с первичной формой вируса. Поэтому в будущем Израиль планирует внести вакцинацию от коронавируса в график вакцинации для детей.

В настоящее время у Pfizer проводят клинические испытания, чтобы снизить возраст, разрешенный для применения вакцины, с пяти лет до шести месяцев. В прошлом месяце специалисты заявили о "благоприятном профиле безопасности", которую продемонстрировала вакцина во время испытаний на детях указанного возраста.

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Pfizer, в частности, испытывает схему введения трех мини-доз для детей в возрасте до 5 лет, после того, как выяснилось, что введение двух обычных доз вызывает сильную реакцию у детей до двух лет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в Израиле 12 января сообщили о 43 815 новых случаях заболевания COVID-19, что является самым высоким суточным приростом заражений в стране с 29 сентября 2020 года.