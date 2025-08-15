В Израиле назвали 5 стран, куда могут выселить палестинцев из Газы

Израиль / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что продолжаются переговоры с несколькими странами по переселению палестинцев из-за войны в Секторе Газа.

Как сообщил CNN высокопоставленный израильский чиновник, речь идет о Южном Судане, Сомалиленде, Эфиопии, Ливии и Индонезии.

По словам чиновника, в обмен на принятие части населения Газы, которое составляет более двух миллионов человек, страны ожидают «значительной финансовой и международной компенсации».

Реклама

В среду, 13 августа, Южный Судан опроверг сообщения Associated Press о том, что он ведет переговоры по переселению палестинцев, заявив, что эти сообщения являются «безосновательными и не отражают официальной позиции» страны.

Ранее в этом году Сомалиленд также заявил, что таких переговоров не было.

А на прошлой неделе Индонезия заявила, что готова принять на лечение 2000 палестинцев из Газы, но они вернутся в Газу после выздоровления.

Как отмечает CNN,непонятно, насколько плодотворными являются эти переговоры и есть ли вероятность их завершения.

Реклама

Нетаньяху никогда не предоставлял детального видения того, что произойдет с Газой после войны, но неоднократно выступал за переселение перемещенных палестинцев в другие страны, особенно после того, как президент Дональд Трамп озвучил эту идею в начале этого года.

Но даже когда Трамп, кажется, охлаждается к предложению, израильские чиновники его поддержали.

В интервью, опубликованном во вторник, Нетаньяху сказал, что продолжаются переговоры с несколькими странами, не называя их.

В интервью израильской сети i24 Нетаньяху заявил, что план переселения «не вытесняет» палестинцев из Сектора Газа, а вместо этого «позволяет им уйти».

Реклама

Напомним, президент США Дональд Трамп не возражает против плана премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху по оккупации центральной части сектора Газа, включая город Газа.