- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 513
- Время на прочтение
- 2 мин
В Израиле назвали 5 стран, куда могут выселить палестинцев из Газы
Высокопоставленный израильский чиновник сообщил CNN, что палестинцев могут принять Южный Судан, Сомалиленд, Эфиопия, Ливия или Индонезия.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что продолжаются переговоры с несколькими странами по переселению палестинцев из-за войны в Секторе Газа.
Как сообщил CNN высокопоставленный израильский чиновник, речь идет о Южном Судане, Сомалиленде, Эфиопии, Ливии и Индонезии.
По словам чиновника, в обмен на принятие части населения Газы, которое составляет более двух миллионов человек, страны ожидают «значительной финансовой и международной компенсации».
В среду, 13 августа, Южный Судан опроверг сообщения Associated Press о том, что он ведет переговоры по переселению палестинцев, заявив, что эти сообщения являются «безосновательными и не отражают официальной позиции» страны.
Ранее в этом году Сомалиленд также заявил, что таких переговоров не было.
А на прошлой неделе Индонезия заявила, что готова принять на лечение 2000 палестинцев из Газы, но они вернутся в Газу после выздоровления.
Как отмечает CNN,непонятно, насколько плодотворными являются эти переговоры и есть ли вероятность их завершения.
Нетаньяху никогда не предоставлял детального видения того, что произойдет с Газой после войны, но неоднократно выступал за переселение перемещенных палестинцев в другие страны, особенно после того, как президент Дональд Трамп озвучил эту идею в начале этого года.
Но даже когда Трамп, кажется, охлаждается к предложению, израильские чиновники его поддержали.
В интервью, опубликованном во вторник, Нетаньяху сказал, что продолжаются переговоры с несколькими странами, не называя их.
В интервью израильской сети i24 Нетаньяху заявил, что план переселения «не вытесняет» палестинцев из Сектора Газа, а вместо этого «позволяет им уйти».
Напомним, президент США Дональд Трамп не возражает против плана премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху по оккупации центральной части сектора Газа, включая город Газа.