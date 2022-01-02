В Израиле обнаружен первый в мире случай одновременного заражения гриппом и COVID-19

Первый случай одновременного заболевания COVID-19 и гриппа получил название "флурона".
Первый в мире случай одновременного заболевания коронавирусом и гриппом зарегистрировали в Израиле.
Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на данные издания "Эдиот Ахронот".
Случай, получивший название "флурона", обнаружили у одной из рожениц, которая не была привита. После приезда в клинику у женщины был диагностирован грипп и COVID-19 — одновременное заболевание двумя вирусами также подтвердили повторные анализы.
В Министерстве здравоохранения Израиля изучают этот случай.
Ранее стало известно, что в европейских странах после Рождества быстрыми темпами растет количество новых случаев коронавируса.
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