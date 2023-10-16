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В Израиле отец почувствовал облегчение, когда узнал о смерти дочери – история, не оставляющая равнодушным никого

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
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В Израиле отец почувствовал облегчение, когда узнал о смерти дочери – история, не оставляющая равнодушным никого

Что боевики сделали с кибуцем / Фото: Associated Press

Томас назвал смерть своей 8-летней Эмили благословением.

В Израиле ХАМАС безжалостно убил 8-летнюю девочку, но отец ребенка, когда узнал о смерти, вздохнул с облегчением и признался, что больше всего боялся совсем другого.

Подробности этой трагедии узнали журналисты TSN.UA и предоставили информацию в эксклюзивном выпуске.

"Этот вариант был лучшим", — сказал отец 8-летней Эмили, которую убили боевики ХАМАС.

Реакция отца шокировала мир

Когда мужчина узнал, что дочери больше нет в живых, вздохнул с облегчением, а смерть своей 8-летней Эмили назвал благословением. Мир шокировала реакция отца после потери самого дорогого человека, но со временем все его хорошо поняли.

Что боевики сделали с кибуцем?

В поселение Бери маленькая Эмили ушла в ночь на 7 октября, именно в ту адскую ночь, когда боевики ХАМАСа готовились убивать. Это было курортное место недалеко от Мертвого моря. Туда съезжались туристы и брали от жизни все. Единственное, что не позволяло этому кибуцу быть идеальным, так это близость к сектору Газа и периодические обстрелы. Именно тот кибуц и пострадал от "хамасовцев" больше всего. Более 100 человек боевики просто расстреляли, часть захватили в плен. Об их судьбе мало что известно до сих пор. Выжившие вспоминают: боевики поджигали дома и ждали, когда люди начнут выбегать, и уже там их безжалостно убивали. Они грабили и уничтожали все, что могли.

Отец вспомнил события страшного дня

Отца зовут Том Хенд, в интервью CNN он рассказал, что периодические обстрелы тех, кто жил вблизи Газы, уже не пугали, там все давно готовы к такому, поэтому когда дочь пошла к подруге, мужчина не волновался даже когда завыли сирены. Воздушные тревоги там не редкость, а в каждом доме есть специальные комнаты-укрытия, и он был уверен, что девочки будут в безопасности. Но когда понял, что происходит на самом деле, было слишком поздно.

"Потом я услышал выстрелы. И было слишком поздно. Если бы я знал... Возможно, я бы побежал и забрал бы ее, ее подругу, мать подруги и привел бы к себе. Но, когда я понял, что происходит, было уже слишком поздно", — вспоминает он.

Двое суток о судьбе дочери мужчина ничего не знал, но и поделать ничего не мог. Кибуц, где он проживал, быстро захватили террористы и выбраться за пределы поселения в живых шансов почти не было. Муж уточнил: дочь воспитывал сам, мать девочки умерла от рака, поэтому он думал о том, чтобы не оставить ребенка сиротой.

"Мне нужно было думать об Эмили. Она уже потеряла мать, я не мог рисковать собой, чтобы она потеряла еще и отца", — рассказал он.

Классический израильский кибуц — настоящий зеленый оазис среди каменистой пустыни Фото: kibbutzvisit / ©
Классический израильский кибуц — настоящий зеленый оазис среди каменистой пустыни Фото: kibbutzvisit

Как защищают кибуц

Каждый кибуц в Израиле имеет специальный отряд, состоящий из нескольких десятков человек, это миниармия, которая защищает всех соседей до прихода Армии. Отец знал, что военная база Израильских бойцов расположена в нескольких минутах от Бери, где была дочь, поэтому думал, что помощь туда достанется быстрее и как оказалось там шли самые тяжелые бои — люди 20 часов ждали освобождения от боевиков ХАМАСа. Когда Израиль получил контроль над территориями, всех выживших эвакуировали в гостиницу, среди них был и Томас. Муж еще двое суток ждал новости о своей дочери и понимал, варианта два: или девочку схватили живой и увезли в Газу, или убили. И когда на его пороге появилась группа людей, Том все понял.

"Они сказали: "Мы нашли Эмили. Она мертва", — рассказал он.

Реакция отца заставила всех плакать

Впрочем, впоследствии реакция отца заставила всех плакать. Он выдохнул, когда узнал, что дочь погибла.

Том больше всего боялся другого

Как оказалось, смерть ребенка была не самой болезненной для него, Том молился, чтобы только ребенок не попал в плен, для него это было куда страшнее.

"Она была мертва. Я знал, что она была не одна, она не была в секторе Газа, она не была в темной комнате, заполненной огромным количеством толкающих друг друга людей. Если вы знаете что-нибудь, что делают с людьми в Газе, То, как там обращаются с людьми, у них нет ни еды, ни воды, они в темных комнатах и находятся в ужасе ежеминутно каждый день и так может длиться месяцами или даже долгие годы. Так что смерть была благословением… Абсолютным благословением", – сказал он.

В Израиле отец почувствовал облегчение, когда узнал о смерти дочери Фото: скрин CNN / ©
В Израиле отец почувствовал облегчение, когда узнал о смерти дочери Фото: скрин CNN

Люди хотят вернуться в родные дома

В настоящее время с отцом девочки работают соцслужбы и поддерживают друзья. К Тому подходят друзья его дочери и обнимают. Они уже все понимают. Выжившие готовы вернуться к своему кибуцу несмотря ни на что, только ждут разрешения от военных.

Зверства ХАМАСа

Страшные зверства совершали "хаммасовцы" и в соседних кибуцах. Мир облетели истории, как боевики казнят пленных. Не жалеют и новорожденных, некоторым малышам отрезали головы, другим тоже шанса на жизнь не оставили. Всего таких детей только по официальным данным, 40.

В другом последнем своей жизнью ради 10-месячных близнецов пожертвовали родители: пока не пришла израильская армия, они самостоятельно убили семерых террористов. Эти дети уже находятся в безопасности с ближайшими родственниками, но родителей никто не вернет.

Только по официальным данным в Израиле погибли более 1300 человек, еще более 2300 человек погибли в секторе Газа, это без учета потерь среди боевиков. Среди пострадавших есть и беженцы из Украины, сейчас известно уже о 13 погибших, еще семь пропали без вести. Израиль обещает отомстить и готовится к сухопутной операции.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВЫ БУДЕТЕ ПЛАКАТЬ: в Израиле отец почувствовал облегчение, когда узнал о смерти дочери

Также на ТСН.ua можно прочесть аналитический материал: Почему война в Израиле выгодна России и как в Кремле этим могут воспользоваться.

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Дата публикации
Просмотры
1918
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