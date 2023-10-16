В Израиле отец почувствовал облегчение, когда узнал о смерти дочери – история, не оставляющая равнодушным никого

В Израиле ХАМАС безжалостно убил 8-летнюю девочку, но отец ребенка, когда узнал о смерти, вздохнул с облегчением и признался, что больше всего боялся совсем другого.

Подробности этой трагедии узнали журналисты TSN.UA и предоставили информацию в эксклюзивном выпуске.

"Этот вариант был лучшим", — сказал отец 8-летней Эмили, которую убили боевики ХАМАС.

Реакция отца шокировала мир

Когда мужчина узнал, что дочери больше нет в живых, вздохнул с облегчением, а смерть своей 8-летней Эмили назвал благословением. Мир шокировала реакция отца после потери самого дорогого человека, но со временем все его хорошо поняли.

Что боевики сделали с кибуцем?

В поселение Бери маленькая Эмили ушла в ночь на 7 октября, именно в ту адскую ночь, когда боевики ХАМАСа готовились убивать. Это было курортное место недалеко от Мертвого моря. Туда съезжались туристы и брали от жизни все. Единственное, что не позволяло этому кибуцу быть идеальным, так это близость к сектору Газа и периодические обстрелы. Именно тот кибуц и пострадал от "хамасовцев" больше всего. Более 100 человек боевики просто расстреляли, часть захватили в плен. Об их судьбе мало что известно до сих пор. Выжившие вспоминают: боевики поджигали дома и ждали, когда люди начнут выбегать, и уже там их безжалостно убивали. Они грабили и уничтожали все, что могли.

Отец вспомнил события страшного дня

Отца зовут Том Хенд, в интервью CNN он рассказал, что периодические обстрелы тех, кто жил вблизи Газы, уже не пугали, там все давно готовы к такому, поэтому когда дочь пошла к подруге, мужчина не волновался даже когда завыли сирены. Воздушные тревоги там не редкость, а в каждом доме есть специальные комнаты-укрытия, и он был уверен, что девочки будут в безопасности. Но когда понял, что происходит на самом деле, было слишком поздно.

"Потом я услышал выстрелы. И было слишком поздно. Если бы я знал... Возможно, я бы побежал и забрал бы ее, ее подругу, мать подруги и привел бы к себе. Но, когда я понял, что происходит, было уже слишком поздно", — вспоминает он.

Двое суток о судьбе дочери мужчина ничего не знал, но и поделать ничего не мог. Кибуц, где он проживал, быстро захватили террористы и выбраться за пределы поселения в живых шансов почти не было. Муж уточнил: дочь воспитывал сам, мать девочки умерла от рака, поэтому он думал о том, чтобы не оставить ребенка сиротой.

"Мне нужно было думать об Эмили. Она уже потеряла мать, я не мог рисковать собой, чтобы она потеряла еще и отца", — рассказал он.

Классический израильский кибуц — настоящий зеленый оазис среди каменистой пустыни Фото: kibbutzvisit

Как защищают кибуц

Каждый кибуц в Израиле имеет специальный отряд, состоящий из нескольких десятков человек, это миниармия, которая защищает всех соседей до прихода Армии. Отец знал, что военная база Израильских бойцов расположена в нескольких минутах от Бери, где была дочь, поэтому думал, что помощь туда достанется быстрее и как оказалось там шли самые тяжелые бои — люди 20 часов ждали освобождения от боевиков ХАМАСа. Когда Израиль получил контроль над территориями, всех выживших эвакуировали в гостиницу, среди них был и Томас. Муж еще двое суток ждал новости о своей дочери и понимал, варианта два: или девочку схватили живой и увезли в Газу, или убили. И когда на его пороге появилась группа людей, Том все понял.

"Они сказали: "Мы нашли Эмили. Она мертва", — рассказал он.

Реакция отца заставила всех плакать

Впрочем, впоследствии реакция отца заставила всех плакать. Он выдохнул, когда узнал, что дочь погибла.

В heart-wrenching interview на @CNNsitRoom, CNN reporter Clarissa Ward фразы с @WolfBlitzer o grieving other whole received confirmation of the daughter's tragic death during the Hamas attack. Watch: pic.twitter.com/F9Yh3lW5KI — CNN (@CNN) October 12, 2023

Том больше всего боялся другого

Как оказалось, смерть ребенка была не самой болезненной для него, Том молился, чтобы только ребенок не попал в плен, для него это было куда страшнее.

"Она была мертва. Я знал, что она была не одна, она не была в секторе Газа, она не была в темной комнате, заполненной огромным количеством толкающих друг друга людей. Если вы знаете что-нибудь, что делают с людьми в Газе, То, как там обращаются с людьми, у них нет ни еды, ни воды, они в темных комнатах и находятся в ужасе ежеминутно каждый день и так может длиться месяцами или даже долгие годы. Так что смерть была благословением… Абсолютным благословением", – сказал он.

В Израиле отец почувствовал облегчение, когда узнал о смерти дочери Фото: скрин CNN

Люди хотят вернуться в родные дома

В настоящее время с отцом девочки работают соцслужбы и поддерживают друзья. К Тому подходят друзья его дочери и обнимают. Они уже все понимают. Выжившие готовы вернуться к своему кибуцу несмотря ни на что, только ждут разрешения от военных.

Зверства ХАМАСа

Страшные зверства совершали "хаммасовцы" и в соседних кибуцах. Мир облетели истории, как боевики казнят пленных. Не жалеют и новорожденных, некоторым малышам отрезали головы, другим тоже шанса на жизнь не оставили. Всего таких детей только по официальным данным, 40.

В другом последнем своей жизнью ради 10-месячных близнецов пожертвовали родители: пока не пришла израильская армия, они самостоятельно убили семерых террористов. Эти дети уже находятся в безопасности с ближайшими родственниками, но родителей никто не вернет.

Только по официальным данным в Израиле погибли более 1300 человек, еще более 2300 человек погибли в секторе Газа, это без учета потерь среди боевиков. Среди пострадавших есть и беженцы из Украины, сейчас известно уже о 13 погибших, еще семь пропали без вести. Израиль обещает отомстить и готовится к сухопутной операции.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВЫ БУДЕТЕ ПЛАКАТЬ: в Израиле отец почувствовал облегчение, когда узнал о смерти дочери

Также на ТСН.ua можно прочесть аналитический материал: Почему война в Израиле выгодна России и как в Кремле этим могут воспользоваться.

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