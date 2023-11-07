В Израиле ответили, кто будет контролировать сектор Газа по окончании боев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью ABC News заявил, что по окончании боев "общая ответственность за безопасность" в секторе Газа в течение "неопределенного времени" будет нести Израиль.

Об этом пишет BBC News.

"Мы видели, что происходит, когда ответственность за безопасность несем не мы", – отметил Нетаньяху.

На вопрос о том, кто будет управлять сектором Газа после завершения военных действий, Нетаньяху сказал, что это должны быть те, кто не пойдет по пути ХАМАС.

Кроме того, премьер Израиля сказал, что прекращение огня в секторе Газа невозможно без увольнения всех израильтян.

При этом он отметил, что Израиль готов на "тактические паузы" в боевых действиях, необходимых для гуманитарных целей.

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Действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, возможно, собирается развязать "долгую и тяжелую войну " против террористов ХАМАС, но бывший лидер Эхуд Барак опасается, что у Израиля остались всего считанные недели для решения этого вопроса.

В то же время, украинское оружие, предоставленное международными партнерами, не могло попасть к боевикам ХАМАСа в Секторе Газа, о чем в последние дни пишут в социальных сетях.

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