В Израиле перестают отслеживать новые случаи инфицирования штаммом "Омикрон": в чем причина

В Израиле перестают отслеживать новые случаи инфицирования штаммом "Омикрон": в чем причина

Пока в правительстве не рассматривают восстановление полномочий службы, отслеживающей новые случаи заражения "Омикроном".

В Израиле прекращает полномочия Общая служба безопасности (ШАБАК), отслеживающая новые обнаружения зараженных штаммом "Омикрон". Работа службы безопасности останавливается в полночь 3 декабря.

Об этом сообщает издание Newsru.

Как пишет издание, глава правительства Нафтали Беннет после консультаций с министром здравоохранения и специалистами Минздрава принял решение пока не продлевать срок полномочий ШАБАКа. Вопрос о возобновлении работы службы безопасности будет вынесен на повестку дня, но только при условии, если этого потребует ситуация с заболеваемостью в стране.

Напомним, в целях противодействия распространению нового штамма COVID-19 от 29 ноября Израиль закрыл границы иностранным гражданам. Детальнее с правилами въезда иностранцев можно ознакомиться на сайте правительства Израиля.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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