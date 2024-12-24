В Израиле признали, что они стоят за ликвидацией лидера ХАМАС

Глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил информацию о том, что именно страна стоит за ликвидацией ХАМАС Исмаила Гании в Тегеране летом.

Об этом говорится в сообщении The Times of Israel.

Во время мероприятия для местных офицеров министр также пригрозил ответными мерами против йеменских хуситов, совершающих о стрелы Израиля.

"В эти дни, когда террористическая организация хуситов обстреливает ракетами Израиль, я хочу передать им четкое послание: мы победили ХАМАС, мы победили Хезболлу, мы ослепили оборонительные системы Ирана и повредили системы производства [ракет]. Мы свергли режим [сирийского диктатора Башара] Асада в Сирии, мы нанесли тяжелые удары по "оси зла", и мы также нанесем серьезный удар по террористической организации хуситов в Йемене, которая остается последней", — заявил Кац.

Страна не принимала непосредственного участия в свержении режима Башара Асада в Сирии, однако израильские удары по ставленникам Ирана в регионе привели к падению режима, отмечается в материале.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль взорвал военные объекты в Тартусе вблизи базы ВС РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль получил возможность нанести удар по ядерным объектам Ирана.

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