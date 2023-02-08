В Израиле произошло землетрясение – толчки почувствовали в нескольких городах

Подземные толчки в Израиле случились после серии масштабных землетрясений в Турции и Сирии.
В Израиле во вторник, 7 февраля, были отмечены значительные подземные толчки после разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. Предварительно магнитуда землетрясения у Мертвого моря составила 4,4 балла.
Об этом сообщает Times Of Israel.
Израильтяне сообщали о слабом землетрясении в районе Иерусалима. Землетрясение ощущалось также в Ход-ха-Шароне, Реховоте, Тель-Авиве, Модиини, Кфар-Саби, Рамат-ха-Шарон и Петах-Тикве.
Толчки произошли после серии разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. Эпицентр зафиксировали в 13 км от Шхема. Ячейка залегала на глубине 10 километров.
Эксперты предупреждают, что израильская инфраструктура недостаточно подготовлена к сильному землетрясению.
Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии
Землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло 6 февраля вблизи города Газиантеп, недалеко от границы с Сирией. В Турции из-за землетрясения пострадали 10 городов.
В Турции и Сирии в результате серии мощных землетрясений погибли более 7700 человек.
В турецком городе Хатай из-под руин дома были спасены два гражданина Украины, которые считались погибшими в результате землетрясения.
В посольство Украины в Турции с желанием эвакуироваться из региона Газиантеп обратились восемь украинцев.
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