В Израиле произошло землетрясение – толчки почувствовали в нескольких городах

Подземные толчки в Израиле случились после серии масштабных землетрясений в Турции и Сирии.

В Израиле во вторник, 7 февраля, были отмечены значительные подземные толчки после разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. Предварительно магнитуда землетрясения у Мертвого моря составила 4,4 балла.

Об этом сообщает Times Of Israel.

Израильтяне сообщали о слабом землетрясении в районе Иерусалима. Землетрясение ощущалось также в Ход-ха-Шароне, Реховоте, Тель-Авиве, Модиини, Кфар-Саби, Рамат-ха-Шарон и Петах-Тикве.

Толчки произошли после серии разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. Эпицентр зафиксировали в 13 км от Шхема. Ячейка залегала на глубине 10 километров.

Эксперты предупреждают, что израильская инфраструктура недостаточно подготовлена к сильному землетрясению.

Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии

Землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло 6 февраля вблизи города Газиантеп, недалеко от границы с Сирией. В Турции из-за землетрясения пострадали 10 городов.

В Турции и Сирии в результате серии мощных землетрясений погибли более 7700 человек.

В турецком городе Хатай из-под руин дома были спасены два гражданина Украины, которые считались погибшими в результате землетрясения.

В посольство Украины в Турции с желанием эвакуироваться из региона Газиантеп обратились восемь украинцев.

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