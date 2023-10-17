В Израиле пытаются идентифицировать сотни тел погибших в результате атаки ХАМАСа

Некоторые жертвы могут никогда не идентифицироваться из-за состояния их останков.

Сотни тел израильтян остаются неузнанными через 10 дней после нападения ХАМАС. В больницах на столах разложены куча костей – некоторые из них обуглены. Эксперты пытаются идентифицировать погибших.

Об этом пишет The Guardian.

Более недели более 350 тел предполагаемых гражданских жертв до сих пор не идентифицированы, сказал доктор Чен Кугель, директор израильского национального института судебной медицины. Есть тела, сожженные до неузнаваемости, а также другие, сильно разложившиеся, прежде чем их нашли.

Тысячи людей отчаянно ждут известий о близких и останках, которые они могут похоронить, что особенно актуально, поскольку еврейская традиция требует быстрого захоронения, а официальный траур может начаться только после похорон.

Кугель, выступая через девять дней после приступов, опасается, что скорость, с которой они смогут давать ответы семьям, может замедлиться, когда они дойдут до наиболее поврежденных тел. Некоторые жертвы могут никогда не идентифицироваться.

“Мы проделали много работы за последние девять дней… Сейчас мы на пике, скорость идентификации будет снижаться, поскольку мы добьемся тяжелых случаев. Я боюсь, что будут некоторые жертвы, которые мы никогда не найдем, и мы никогда не сможем идентифицировать… Люди должны быть к этому готовы”, — сказал Чен Кугель.

Их тщательно маркируют, рассекают и берут образцы для анализа ДНК, а затем отправляют на хранение, поскольку в маленьком центре нет места для такого количества трупов.

Израиль имеет только семь судебно-медицинских патологоанатомов, хотя небольшой штат Кугеля был подкреплен вышедшими на пенсию волонтерами из частного сектора и из-за границы.

Михал Пер имеет дело с костями жертв, охваченными сильными пожарами, обугленными и разложенными жарой до неузнаваемости. Его первая задача до боли проста: пытаясь установить, сколько людей было охвачено каждым пожаром.

“Я участвовал в пяти-шести случаях сожженных останков, и мы даже не подошли к завершению. В ближайшие дни и даже недели будет многое”, — подчеркнул Михал Пер.

КТ может помочь следователям. Кугель показал журналистам изображение одной сожженной и почти неопределенной груды костей, собранных из безопасной комнаты в одном кибуце, а затем скан этих останков.

На нем было видно два хребта и два ряда ребер, одно меньше другого, которые, по его словам, рассказывали болезненную историю их смерти.

“Это взрослый человек с ребенком. Они сидят вместе и обнимаются”, – сказал Кугель.

Сканирование может подсказать о причине смерти. Если металлических отломков нет, они, вероятно, погибли от пожаров. В сгоревших зданиях были найдены менее поврежденные тела, а сажа в трахее показала, что жертвы были живы во время пожара и, вероятно, скончались от вдыхания дыма, сказал Кугель. Он хочет, чтобы семьи знали, что жертвы умерли бы от вдыхания дыма до того, как пламя достигло их тел.

Когда судебные антропологи заканчивают, они отправляют образец кости в лабораторию, где специалисты из ДНК тщательно очищают их, пытаясь получить достаточно материала, чтобы получить полный профиль, сопоставимый с базами данных пропавших без вести.

Напомним, что Украина выступила с осуждением террористических атак Израиля со стороны ХАМАСа.

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