В Израиле ракета хуситов попала рядом с аэропортом Бен-Гурион (фото)

Последствия атаки / © Associated Press

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В Израиле 4 мая около 10:00 утра по местному времени баллистическая ракета, выпущенная с йеменской территории, попала в район вблизи международного аэропорта имени Бен-Гуриона, вызвав взрыв вблизи терминала №3.

Об этом сообщает Ynet.

Это первый подтвержденный случай, когда ракета, выпущенная из Йемена, достигла центрального района Израиля. По данным Армии обороны Израиля, одна ракета не была перехвачена и упала между терминалом и селением Кфар-Хабад.

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Председатель совета директоров Управления аэропортов Израиля Пинхас Идан заявил:

Это произошло на территории, где расположены стоянки для автобусов и такси. Был слышен взрыв, мы видели тучу черного дыма, все затряслось. Это чудо, что ракета не попала прямо в здание терминала или самолеты».

Как сообщает vesty.co.il, три человека пострадали от взрывной волны: мужчина примерно 50 лет и две женщины в возрасте 54 и 38 лет. Их состояние оценено как от легкой до средней степени тяжести. 64-летний мужчина получил незначительные травмы от летучих обломков, а 22-летняя девушка получила легкие повреждения на пути к укрытию. Женщина около 34 лет получила незначительные травмы, направляясь в хранилище на заправке у шоссе № 6. Двое пострадавших нуждались в медицинской помощи из-за шокового состояния.

Дата публикации 11:50, 04.05.25 Количество просмотров 2 В Израиле ракета хуситов попала недалеко от аэропорта Бен-Гурион

ЦАХАЛ уточнил, что одновременно с атакой на аэропорт хуситы запустили еще несколько ракет и беспилотники, одна из которых была успешно перехвачена системой ПРО «Стрела-3». Однако часть снарядов либо прошла мимо противовоздушной обороны, либо не была обнаружена из-за сложной траектории полета.

Напомним, ранее мы писали о том, что Нетаньяху заявил, что у Израиля «нет другого выбора» по продолжению боевых действий в Газе.