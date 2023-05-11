В Израиле ракета попала в жилую многоэтажку: есть погибшие и много раненых (фото)

В городе Реховоте в Израиле произошел ракетный обстрел. В настоящее время идет третий день операции "Щит и стрела". Один местный житель погиб. Мужчина получил тяжелые ранения от ракеты, выпущенной из сектора Газа.

Об этом пишет издание "Известия".

Как отмечается, семь жителей четырехэтажного жилого дома были доставлены в больницу "Каплан". Четверо раненых находятся в состоянии средней тяжести, один – в легком. Трем жильцам дома понадобилась медицинская помощь для выведения из шокового состояния.

Сигнал воздушной тревоги местные услышали в 18:03, а через несколько минут раздался сильный взрыв. Позже выяснилось, что это было попадание ракеты в дом. Полицейские прочесывают место падения ракеты в поисках возможных пострадавших, а саперы ищут обломки ракеты. На фотографиях с места падения ракеты видно, что зданию нанесен существенный ущерб. Ракета попала на второй этаж здания.

Напомним, что 10 мая палестинские боевики из Сектора Газы выпустили по Израилю почти пол тысячи ракет.

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