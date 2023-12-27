В Израиле рассказали, сколько еще будет продолжаться война в Секторе Газа

Руководство Израиля сразу заявляло, что война будет продолжительной.

Операция в Секторе Газа против боевиков террористической группировки ХАМАС, скорее всего, продлится еще несколько месяцев.

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Об этом заявил начальник Генерального штаба израильской армии Герцы Галеви, передает Reuters.

"Война продлится много месяцев, и мы будем использовать разные методы, чтобы поддерживать наши достижения в течение длительного времени", — сказал он.

Галеви отметил, что "нет волшебных решений", чтобы ускорить ликвидацию боевиков ХАМАС, поэтому Израиль будет продолжать решительную и настойчивую борьбу.

Он заявил, что, возможно, нейтрализовать лидеров ХАМАС удастся "то ли через неделю, то ли месяцы".

Кроме того, военный напомнил, что руководство Израиля сразу заявляло, что война будет продолжительной.

"В конце концов, сможем ли мы сказать, что нет врага, окружающего государство Израиль? Я считаю, что это слишком амбициозно, но мы создадим новую ситуацию безопасности", — сказал Галеви.

Напомним, ранее сообщалось, что война Израиля против ХАМАСа еще далека до завершения.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль рассматривает возможность оставить лидеров ХАМАС в живых.

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