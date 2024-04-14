В Израиле рассказали, сколько стоило отражение атаки БпЛА Ирана

По словам бывшего генерала ЦАХАЛа, себестоимость отражения атаки для Израиля превышает расходы Ирана на ее организацию в десять раз.

Отражение массированной атаки Ирана с применением сотен дронов и баллистических ракет обошлось Израилю в 4-5 млрд шекелей (1-1,3 млрд долларов).

Об этом сказал генерал запаса ЦАХАЛ и финансовый советник бывшего начальника штаба Рам Аминах в эфире Ynet Studio.

Иранские дорны преимущественно сбивала авиация, а для уничтожения баллистики использовали ракеты Arrow. Уничтожение на один эксперт оценил в 3,5 млн долларов.

В то же время чистый бюджет ЦАХАЛ в 2023 году составил 60 млрд новых шекелей. Аминах отметил, что эти суммы необходимо знать, чтобы понимать способность Израиля защищаться от последующих подобных массированных атак, которые истощают ПВО более дешевым оружием.

Напомним, Израиль пока не подготовил ответ на массированный ракетный удар Ирана. В Тель-Авиве собрался военный кабинет, где высшие израильские чины должны были принять окончательное решение – или избивать и как именно избивать в ответ.

Между тем, почти все ракеты и дроны, которыми Иран атаковал Израиль 14 апреля, были перехвачены и не достигли своей цели, что свидетельствует о мощной и многоуровневой противоракетной обороне Израиля и его союзников.

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