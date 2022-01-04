В Израиле разбился военный вертолет с тремя людьми на борту: что известно

В Израиле разбился военный вертолет с тремя людьми на борту: что известно

Двое пилотов погибли, а еще один член экипажа был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

На севере Израиля вечером в понедельник, 3 января, в результате крушения вертолета "Аталеф" (AS565 Panther) у побережья Хайфы погибли двое летчиков ВМС страны.

Об этом со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что в момент инцидента на борту воздушного судна находились три человека, в том числе два пилота и патрульный офицер, которого в состоянии средней тяжести госпитализировали в медицинский центр Рамбам.

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"Два других члена экипажа были обнаружены после длительных поисков и эвакуированы. После реанимационных мероприятий было объявлено об их смерти", — говорится в сообщении.

Очевидцы рассказали, что видели, как "что-то вроде огненного шара упало с неба в воду". На одной из обнародованных в Сети видеозаписей видно, как подростки бегут к месту пожара у пляжа Бат-Галим.

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет отреагировал на аварию в своем микроблоге в Twitter, подчеркнув, что погибшие пилоты "были одними из лучших из наших сыновей". "Народ Израиля не забудет их вклад в безопасность государства", — написал глава израильского правительства.

Министр обороны страны Бени Ганц пообещал, что "Армия обороны Израиля расследует этот инцидент" и установит его причины. Глава оборонного ведомства Израиля также выразил соболезнования семьям погибших.

תיעוד: רגע התרסקות המסוק @hadasgrinberg



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