В Израиле сказали, когда закончится война против ХАМАСа в Газе — Financial Times

Первоначальный план войны Израиля против ХАМАС определил 2024 год как год боевых действий.

В Израиле определили срок протекания войны в Газе. В стране считают, что боевые действия продлятся еще 7 месяцев.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление советника по национальной безопасности страны и доверенного лица премьер-министра Биньямина Нетаньяху Цахи Ханегби.

Он сказал, что именно к концу 2024 года Израиль достигнет своей цели и уничтожит правление ХАМАС на находящейся в осаде палестинской территории.

"Сейчас мы на пятом месяце 2024, а это значит, что в этом году нас ждет еще семь месяцев борьбы", — заявил он в интервью.

Ранее издание со ссылкой на израильских официальных лиц сообщало, что война против ХАМАСа продлится почти целый год с разным уровнем интенсивности, чтобы уничтожить боевиков как ведущую военную и политическую силу в Газе.

“Эти целые войны не изменились, и в ближайшие месяцы призваны углубить наши достижения и достичь нашей цели. Что нужно, так это терпение и знание, как быть сильными. Это то, что позволило нашей нации выжить 75 лет, а раньше три тысячи лет”, — сказал Ханегби.

Напомним, атака Израиля на Рафах, начавших 6 мая, заставила более миллиона жителей покинуть город.

Большинство из них уже не раз были перемещены во время почти восьмимесячной войны между Израилем и ХАМАСом. Сейчас семьи разместили по импровизированным палаточным лагерям и другим разрушенным войной районам.

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