В Израиле состоялся массовый протест против мобилизации: чего требуют "уклонисты" (видео)

Протесты в Израиле против мобилизации / © Associated Press

В четверг, 30 октября, в Иерусалиме состоялся массовый протест против предложенного закона о военном призыве для ультраортодоксальных мужчин (хареди), который получил название «Марш миллиона людей». Сотни тысяч людей на улицах столицы Израиля вызвали перебои в транспортном сообщении. Во время протеста погиб 15-летний подросток, который упал с 20 этажа новостройки.

Об этом сообщают издания Jerusalem Post и Times of Israel.

Большинство израильских евреев по закону обязаны служить в армии с 18 лет, в течение трех лет для мужчин и двух лет для женщин.

Ультрарелигиозные мужчины до сих пор были освобождены от обязательной военной службы и могли вступить в армию только по желанию.

Протестующие называли светских израильтян «паразитами» и умоляли их «соблюдать Десять заповедей».

Во время протеста было мобилизовано около 2000 полицейских и сотрудников пограничной полиции.

В интернете распространяется видео, на котором ультраортодоксальные мужчины направляются на демонстрацию и проходят мимо солдат на железнодорожной станции Ицхак Навон в Иерусалиме. Видео было снято резервистом Армии обороны Израиля, который завершил свою службу в четверг.

Массовый молитвенный митинг хареди в Иерусалиме против призыва в армию Армии обороны Израиля завершился столкновениями с полицией.

Несмотря на призывы ведущего к демонстрантам спокойно разойтись, большая толпа попыталась попасть на строительную площадку, где погиб 15-летний мальчик, упавший с 20-го этажа новостройки. Он был одним из нескольких демонстрантов хареди, которые поднялись на строящееся высотное здание.

Лидер оппозиции Яир Лапид в видеообращении осудил массовый протест в Иерусалиме против попыток вербовать ультраортодоксальных мужчин в Армию обороны Израиля.

«Я хочу сказать всем этим молодым мужчинам, которые участвовали в этой позорной демонстрации в Иерусалиме и которые маршируют по улицам: если вы можете поехать, чтобы принять участие в протесте, вы можете поехать в пункт рекрутинга; если вы можете маршировать по улице, вы можете пройти базовую подготовку и защищать Государство Израиль», — сказал он.

Оппозиционный политик заявил, что теперь «все вступят в армию, все пойдут в призывной пункт, все будут защищать государство».

Обсуждение законопроекта, которое изначально планировалось в этот четверг, было перенесено на следующий понедельник по просьбе премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

Принятие закона угрожает существованию правительственной коалиции, поскольку строгие религиозные партии отказываются вербовать молодежь из своих общин.

Напомним, недавно израильская армия нанесла серию ударов по целям в секторе Газа в ответ на атаку боевиков ХАМАС, в результате которой погибли двое израильских солдат.