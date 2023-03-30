В Израиле суд через 13 лет оправдал украинца, осужденного за загадочное убийство 13-летней девочки

В Израиле через 13 лет после вынесения приговора оправдали 45-летнего украинца Романа Задорова. Мужчину обвиняли в жестоком убийстве 13-летней школьницы, однако он отрицал свою причастность к преступлению. Родные убитой девочки тоже настаивали, что наказали не того человека.

Об этом пишет Times of Israel.

Загадочное убийство Таир Рады в школьном туалете в северном городе Кацрин в 2006 году давно было причиной споров. Ведь многие считали, что 45-летний Задоров не был убийцей и был осужден на основании недостаточных косвенных доказательств, игнорируя факты, указывающие на присутствие там еще одного человека. Другие убеждены, что доказательства, хоть и неполные, не оставляют места для сомнений в том, что он был преступником.

Семья Рады давно утверждала, что осудили не того человека. Родственники девушки провели многолетнюю публичную кампанию, в результате которой были найдены новые доказательства и объявлено о повторном судебном разбирательстве в 2021 году, после чего Задорова отпустили под домашний арест. Приговор в четверг транслировался в прямом эфире и вызвал многочисленные бурные реакции в Израиле. Суд официально оправдал украинца.

Украинца ранее приговорили к пожизненному лишению свободы

Рада была найдена мертвой в кабинке туалета своей школы в Кацрине на Голанских высотах в декабре 2006 года с порезами на шее, ножевыми ранениями по всему телу и сильными ударами по голове. Вскоре после убийства был арестован и обвинен в убийстве Задоров, гражданин Украины, временно работавший в школе строителем.

Через две недели после ареста полиция объявила, что Задоров признался в убийстве Рады и воспроизвел нападение для следователей. Но через день адвокат Задорова объявил, что его клиент отказался от своих показаний, утверждая, что его признание и воспроизведение были получены по принуждению и содержали ложную информацию.

В 2010 году, почти через четыре года после ареста, Назаретский районный суд приговорил его к пожизненному заключению. Приговор дважды подтвержден Верховным судом после отдельных апелляций.

Однако впоследствии на месте преступления были найдены другие доказательства, которые могли свидетельствовать о причастности к убийству женщины или бывшего парня Рады. Поэтому украинца оправдали.

Мать девочки говорит, что будет искать виновных и дальше

Также судьи обратились к матери жертвы, они предположили, что тайну своего убийства "Рада забрала с собой в могилу".

Однако мать девушки настаивает, что она установит причастных к расправе над дочерью.

Фото: David Cohen/Flash90 / Фото: Times of Israel

"Наконец-то, после 16 лет лжи, справедливость победила", — сказала она, комментируя решение суда. — "Война только начинается. Это сокрытие со стороны прокуратуры. Прокуратура Государства Израиль убила мою дочь".

Напомним, в Закарпатской области к пожизненному лишению свободы приговорили мужчину, который на Святвечер 2021 убил двоих детей и травмировал их мать.

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