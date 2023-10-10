В Израиле супруги вступили в бой с ХАМАСом, чтобы спасти своих младенцев (фото)

Супруги спрятали детей в укрытие, а сами ждали террористов в доме, чтобы отвлечь их внимание.

В Израиле в кибуце Кфар Аза супруги ликвидировали семерых боевиков ХАМАС, спасая своих 10-месячных младенцев. Муж и жена погибли.

Об этом консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков сообщил в Сети.

Израильские супруги – Адар и Итай Бердичевские – были офицерами и имели дома оружие.

"Они спрятали своих 10-месячных близнецов в мамаде (бомбоубежище), а сами, чтобы отвлечь внимание террористов от детей, ждали их в доме", – говорится в сообщении.

К сожалению, Адар и Итай погибли, однако на пороге их дома лежали трупы семерых боевиков.

Дети погибших супругов 13 часов провели в бомбоубежище в одиночку, пока не были найдены дядей и дедушкой.

"Они все это время сражались с террористами, спасли десятки людей, но не смогли вовремя добраться до своих близких. Светлая память", — резюмировал Вишняков.

Напомним, по состоянию на вечер 9 октября было известно о 900 погибших в результате нападения ХАМАСа на Израиль. Еще 2500 человек получили ранения.

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