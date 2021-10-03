В Израиле третья доза вакцины стало обязательной для получения COVID-сертификата

В Израиле "зеленый пропуск" необходим для входа в общественные места: рестораны, отели, бары, клубы, учреждения культуры, а также офисы многих компаний.

В Израиле ввели новые правила для получения COVID-сертификатов. Отныне "антикоронавирусные пропуска" будут действовать только у тех, кто получил третью, дополнительную дозу вакцины.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Таким образом почти два миллиона израильтян потеряют паспорта вакцинации в течение ближайших дней. "Зеленый пропуск" будет действовать в течение шести месяцев после последней прививки. Для получения COVID-паспорта теперь необходимо получить три прививки. В Израиле такой сертификат необходим для входа в общественные места: рестораны, отели, бары, клубы, учреждения культуры, а также офисы многих компаний.

В ответ десятки израильтян устроили демонстрации по всей стране в знак протеста против новой системы "зеленых пропусков".

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Израиль стал первой страной в мире, которая требует бустерную дозу вакцинации. По словам израильских ученых, бустерная доза снижает риск заражения в 11 раз. Также люди, вакцинированы тремя дозами, в 19,5 раз реже попадали в больницу с COVID-19. В них наблюдалась легкая форма заболевания.

По данным Министерства здравоохранения страны, третий укол получили три с половиной миллиона жителей с 9,3 млн граждан. Более 60 процентов населения Израиля получили две дозы вакцины Pfizer/BioNTech.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, рассматривает ли Минздрав возможность прививки украинцев третьей дозой вакцины от COVID-19.

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