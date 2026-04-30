В Израиле ультаортодоксы устроили протесты против призыва в армию (видео)
Ультраортодоксальные евреи заблокировали ключевые пути в Западный Иерусалим во время протестов.
В Израиле сотни ультраортодоксальных евреев устроили протесты против обязательного призыва в армию для студентов религиозных школ. Правоохранители пытаются разогнать их.
Об этом сообщила Al Jazeera.
Сотни представителей ультраортодоксальной еврейской общины перекрыли главную трассу, ведущую в Западный Иерусалим, протестуя против обязательного призыва в израильскую армию для студентов религиозных заведений. Полиция Израиля приняла меры, чтобы разблокировать движение и разогнать участников акции.
Волна возмущения в этом сообществе усилилась после решения Высшего суда Израиля, который обязал власти сократить финансовую поддержку для тех ультраортодоксальных евреев, которые избегают службы, а также инициировать против них уголовные производства.
Напомним, Израиль еще летом 2025 года усилил мобилизацию: планировалось, что до конца сезона повестки получат 54 тыс. ультраортодоксальных студентов. ЦАХАЛ готовил санкции, расширял места в тюрьмах и сократил срок признания уклонистом до 12 дней после игнорирования третьего вызова. Для розыска ввели блокпосты на дорогах, проверки в аэропортах и спонтанные рейды. Это стало возможным после отмены Верховным Судом льгот на освобождение от службы для ортодоксов, которые ранее были освобождены от обязательного призыва.