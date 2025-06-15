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В Израиле увеличилось количество погибших в результате атаки Ирана, почти 200 человек получили ранения
В результате ракетного удара по Бат-Яму в Израиле погибла 8-летняя девочка, число жертв возросло до четырех, а десятки человек до сих пор считаются пропавшими.
В ночь на 15 июня 8-летняя девочка погибла в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме в Израиле ; количество погибших возросло до 4.
Об этом говорится в сообщении The Times of Israel
Тело 8-летней девочки было извлечено из-под завалов на месте ракетного удара в Бат-Яме, сообщают спасательные службы.
Представители национальной службы экстренной медицинской помощи Израиле сообщили, что количество раненых в результате ночных ракетных обстрелов из Ирана составляет около 200 человек.
По оценкам, опубликованным в еврейских СМИ, около 35 человек до сих пор считаются пропавшими без вести после ракетного удара по жилому дому в Бат-Яме.
Спасатели соревнуются со временем, чтобы вытащить пропавших без вести из-за опасений, что здание может рухнуть.
Как мы писали ранее, по данным Fox News, Израиль 14 июня нанес удар по иранской газовой инфраструктуре вблизи Бандар-Аббаса. По словам израильских чиновников, удар имел целью отправить сигнал чиновникам в Тегеране.